Andrés Manuel, el vecino de Tlalpan

De no ser porque ya es de dominio público, el domicilio particular del presidente de Andrés Manuel López Obrador podría pasar desapercibido fácilmente. Es sabido que al mandatario no le preocupa andar con baja seguridad personal y eso se nota también en su casa en la calle de Cuitláhuac, en la colonia Toriello Guerra, en Tlalpan, al sur de la Ciudad de México, donde vivirá en tanto su hijo menor, Jesús Ernesto, termine la primaria, para luego mudarse a Palacio Nacional.

En un recorrido, ayer se pudo advertir en el exterior apenas un par de autos particulares con dos personas cada uno en actitud vigilante. Metros más adelante la entrada al condominio, en la esquina con Tesoreros, una camioneta de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México cuida la zona las 24 horas del día.

Del otro lado, en la avenida Las Fuentes, hay una cámara del Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicación y Contacto Ciudadano de la capital.

La encargada de una lavandería ubicada a la vuelta de la casa del presidente dijo a este diario que es común verlo caminar en el entorno de su casa, algunas veces en compañía de su hijo mayor. Jamás niega el saludo a la gente que se acerca a saludarlo o a pedirle ayuda y siempre es la misma situación: Andrés Manuel López Obrador va con seguridad discreta, casi nula. “Aunque casi nunca está, siempre está trabajando”, refirió.

Comentó que la calma de la calle donde vive el titular del Ejecutivo se rompió el sábado, día en que el tabasqueño rindió protesta como presidente de México.

La prensa y los seguidores del mandatario no quisieron perderse los detalles de la salida y llegada del fundador de Morena y la circulación tuvo que cerrarse en la calle Cuitláhuac. Indicó que López Obrador llegó a esta colonia “hace unos dos años”.

Como cualquier otra colonia no residencial de la Ciudad de México, en Toriello Guerra se padece de la inseguridad. En este caso se sufre mucho de robo a negocio.

En eso coincidió la encargada de la papelería “Tato”, quien confió en que la llegada de su vecino Andrés Manuel López Obrador pueda bajar los casos de asaltos a los locales comerciales, principalmente los de avenida Las Fuentes.

“Han asaltado mucho esta calle a los negocios, está difícil que le pongan más atención a los vecinos que a él, pero en realidad no es algo notorio (su seguridad personal), él está muy poco tiempo en su casa, sólo tiene su seguridad en cuanto sale y cuando entra”, contó la joven, quien admitió que el hecho de que López Obrador viva en la misma colonia no trastoca la vida de los vecinos. La ahora familia presidencial ha intentado llevar una vida de barrio lo más común posible. Incluso Beatriz Gutiérrez Müller, esposa de Andrés Manuel López Obrador y encargada del consejo asesor de la Memoria Histórica y Cultural de México, acudió en una ocasión a la estética “Verónica Salón” de la calle La Fuentes, a retocarse el cabello, según contaron las empleadas del local al señalar que la Primera Dama es una mujer sencilla.