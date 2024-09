Ángela Olazarán: la mexicana de 16 años que ganó un premio mundial de estudiantes

A pesar de las deficultades que puede haber de muchas maneras, los mexicanos no dejan de trascender sin importar el ambito, ahora fue Ángela Elena Olazarán Laureano, estudiante mexicana de 17 años que se llevó el prestigioso Chegg.org Global Student Prize 2024 por el desarrollo de un asistente médico virtual impulsado por IA.

Olarazán, originaria de Papantla, Veracruz, se llevó el premio estudiantil de 100 mil dólares, el cual se otorga a "estudiantes excepcionales que hayan tenido un impacto real en el aprendizaje, en la vida de sus compañeros y en la sociedad en general".

Lo impresionante del logro de Ángela es que fue elegida entre más de 11 mil estudiantes de todo el mundo de 176 países en total.

¿En qué proyecto participó Ángela Olazarán?

La jarocha reconocida como la mejor estudiante del mundo, estudia Ingeniería en Tecnologías de la Información y Negocios Digitales en la Anáhuac Veracruz, campus Xalapa.

Olazarán participó en la creación de Ixtlilton, un asistente médico virtual impulsado por IA que tiene la capacidad de diagnosticar hasta 21 enfermedades con sólo realizar una serie de preguntas.

El sitio web de Global Student Prize explica que dicho proyecto fue diseñado con médicos locales durante pandemia de COVID-19 que azotó al mundo de 2020 a 2023. La finalidad de "Ixtlilton" es ser una opción médica para personas que viven en áreas remotas o a largas distancias de un centro médico, por lo que, al brindar un diagnostico de ciertas enfermedades, ayuda a las personas para determinar si necesitan atención médica.

Por ejemplo, en Papantla, hay comunidades que no cuentan con un centro médico y se ven obligadas a viajar hasta una hora para encontrar el más cercano.

Una vez descargado en un en un teléfono celular o en una computadora, Ixtlilton no requiere acceso a Internet. Esto fue considerado por los elaboradores, pues eran conscientes de que solo el 56 por ciento de las poblaciones rurales de México tienen acceso a Internet.

🏆 BREAKING NEWS—17-year-old Mexican prodigy Ángela Elena Olazarán Laureano has been named the winner of the $100,000 https://t.co/ye4pu1XnL2 #GlobalStudentPrize 2024!



🌍 Chosen from 11K+ nominees across 176 countries for developing an AI medical assistant that could transform… pic.twitter.com/wZH4SlQNz9 — Chegg.org (@cheggdotorg) September 23, 2024

Ángela Olazarán es reconocida en México y América Latina

El Global Student Prize no es el primer premio que recibe la mexicana, pues anteriormente ya se había hecho de reconocimientos nacionales e internacionales de robótica. Incluso es considerada como una figura de educación Science, Technology, Engineering and Mathematics (STEM).

En 2021 su equipo obtuvo el primer lugar estatal y nacional de la Competencia Nacional de Robótica en la categoría “Home Care Challenge”

En 2022 se llevó el Premio al Talento STEM: Premio Nacional Estudiantil México 2022, organizado por Movimiento STEM+

En 2023 ganó dos medallas de plata en la competencia internacional de robótica RoboRAVE World Championship.

En 2024, Ángela y su equipo de Nakú Robotics participaron virtualmente en una conferencia sobre IA y educación espacial que se llevó a cabo en el Centro Espacial de Houston de la NASA.





Ángela Olazarán durante concurso. | Foto: Global Teacher Prize





Finalmente, tras recibir el Global Student Prize en Nueva York durante la semana de la Asamblea General de la ONU. Ángela ya está planeando utilizar los fondos del reconocimiento internacional para Estudiantes para crear e instalar un aula STEM en Veracruz.