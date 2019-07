Sin lesionados tras derrame de ácido en Mar de Cortés: Grupo México

Un total de 3 mil litros de ácido sulfúrico fueron derramados hacia el Mar de Cortés debido al fallo de la válvula de un tanque de la minera Metalúrgica de Cobre, propiedad de Grupo México.

Tal evento ocurrió el pasado martes a las 15:00 horas en la Terminal Marítima de Guaymas, cuando la empresa minera se encontraba haciendo pruebas de un futuro embarque de dicho compuesto químico.

Grupo México reportó que no se generó ningún daño a persona alguna y que se aplicaron de inmediato medidas de atención para controlar la situación rápidamente.

La Marina estuvo presente en el lugar de los hechos, tras evaluar el sitio y constatar que la situación estaba controlada, determinaron que no era necesario activar el plan de emergencia.

Víctor Abraham Larios Velázquez, director de la Administración Portuaria Integral (API) de Guaymas, confirmó que no hubo personas lesionadas y que las autoridades ambientales como Semarnat y Profepa se encargarán de dictaminar la magnitud del daño.

“Según Marina estaba controlado, Grupo México les presentó las condiciones, en este caso es el cesionario el que tiene el espacio aquí en API, y nosotros seguimos con nuestros protocolos, el día de ayer llegó personal de Profepa, hizo los levantamientos y esperamos que ellos hagan el dictamen sobre si hubo afectaciones iconológicas ambientales o lo que resulte”, abundó.

El personal de la API sigue trabajando de manera normal, sin embargo, la zona en la que ocurrió el derrame está inactiva para realizar las investigaciones pertinentes.

Larios Velázquez dijo que en el Puerto de Guaymas no había ocurrido un accidente similar, agregando que a la cesionaria minera le habían ordenado renovar algunas tuberías, lo cual sí se cumplió en tiempo y forma.

“Nosotros en febrero hicimos una inspección de esas tuberías, se le pide a la empresa que se les dé mantenimiento y ellos nos entregaron las pólizas de esos mantenimientos”, aseveró.

Por su parte, la gobernadora de Sonora, Claudia Pavlovich Arellano declaró que solicitará un informe a Grupo México y que estará al pendiente del dictamen que hagan las autoridades ambientales, para saber la magnitud de la contaminación y determinar cómo sería la remediación.

"Lo haré, yo no soy la autoridad competente, pero sí lo haré porque me interesa mucho lo que hacen y lo que está pasando y afecta a mi Estado, aunque sea un ámbito federal, me dicen que está controlado pero yo tengo que saber exactamente qué responde Profepa al respecto y cuál es el dictamen que se tiene que dar y cómo sería la remediación si hubo daño", manifestó.