Sigue estas medidas contra Covid-19 para realizar tu examen de ingreso a bachillerato

En medio de medidas sanitarias por la pandemia del Covid-19, la Comisión Metropolitana de Instituciones Públicas de Educación Media Superior (Comipems) comenzó la primera jornada de aplicación del examen de admisión a bachillerato para el ciclo escolar 2020-2021.

A través de Twitter, Comipems aseguró que se siguen todos los protocolos de higiene y seguridad para los aspirantes.

El día de hoy damos inicio a la jornada de aplicación de exámenes de admisión COMIPEMS 2020. Se aplican protocolos de higiene y seguridad para todos los aspirantes. pic.twitter.com/X8TEBpJZ50 — COMIPEMS 2020 (@COMIPEMSOFICIAL) August 15, 2020

Sin embargo, pese a que sólo se permite un acompañante por aspirante, familiares de los estudiantes no respetan las medidas sanitarias, ya que se aglomeran, además algunos no portan cubrebocas.

Para la aplicación del examen los alumnos deben portar careta o cubrebocas, y en caso de que no cuenten con alguno de estos se les proporcionará en la entrada (contra disponibilidad). Al entrar a la institución educativa que les corresponde, - en donde habrá un máximo de 25 alumnos por salón - , se les tomará la temperatura y pasarán por tapetes sanitizantes.

Foto: Federico Xolocotzi | El Sol de México

¿Si tengo síntomas cancelan mi examen?

Comipems señaló que los alumnos que lleguen a presentar síntomas de Covid-19 serán aislados y realizarán su examen en un lugar apartado del resto.

Aquí te dejamos las medidas que recomendó Comipems para la aplicación del examen:

L o que sí debes hacer

Utilizar gel antibacterial constantemente.

Acudir sólo con tu Comprobante-Credencial, lápiz del 2 1/2, goma y sacapuntas.

Procurar no hablar más de lo necesario; evita la mayor cantidad de contacto posible.

Puedes acudir con el corte, color de cabello, accesorios o vestimenta que gustes.

Utilizar cubrebocas y/o careta (preferente ambos, pero sólo obligatorio el cubrebocas).

Llegar mínimo 1 hora y media antes del examen.

Foto: Omar Flores | El Sol de México

Lo que no debes de hacer

No acudas con más de un acompañante, sólo uno por aspirante.

Evita el uso de barba, bigote o cabello largo.

No puedes ingresar con fólders, reloj, calculadora, celulares, tabletas ni ningún dispositivo electrónico.

Evita tocar objetos o superficies.

No consumas alimentos en vía pública.

Evitar tocar tus ojos, nariz y boca.

Evitar saludar de mano o beso.

Foto: Omar Flores | El Sol de México

¿Qué días se aplica el examen?

Cabe resaltar que anteriormente el Comipems había anunciado que el examen no se aplicaría si el semáforo epidemiológico en la Ciudad de México y el Estado de México no se encontraba en color verde, sin embargo, decidió no posponerlo más y aplicarlo los días 15, 16, 22 y 23 de agosto.