Aprendan a perder licitaciones, señala director del IMSS a empresarios

El director del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Germán Martínez Cázares, envió un mensaje a los empresarios: aprendan a perder licitaciones porque no se tolerará que se hagan negocios personales a través de la dependencia, anunció que se perseguirá a los empresarios que simulan cuotas obrero-patronales y dará a conocer el próximo 30 de enero casos de corrupción y el adelgazamiento administrativo en oficinas estatales.



Quizá me da miedo poner una inyección pero no una auditoría para perseguir corruptos, ni voy a permitir que se hagan negocios personales y políticos con las licitaciones del SeguroGermán Martínez, director del IMSS





Te puede interesar: Pese a críticas diputados aprueban en comisiones Ley de la Guardia Nacional

Luego de presentar ante los medios de comunicación su declaración patrimonial (entre ellas una casa de 14 millones de pesos) y su sueldo que asciende a 105 mil pesos mensuales, Martínez Cázares, dijo que “revisemos claramente la situación de cada proveedor y que estén al corriente con las cuotas obrero-patronales. Aprendan a perder licitaciones porque no se vale decir que hay corrupción en el IMSS. Tomaremos medidas para que las compras consolidadas sean transparentes a través de la SHCP”.



Aseguró que “quizá me da miedo poner una inyección pero no me da miedo una auditoría para perseguir corruptos, ni voy a permitir que se hagan negocios personales y políticos con las licitaciones del Seguro. Nadie hará negocios ilícitos a través del IMSS. Las empresas deben entender que no están contratando con una organización no gubernamental, ni con un particular, es con el estado mexicano”.

Te puede interesar: Cuauhtémoc Blanco no se bajará sueldo, ganará lo mismo que gobernador anterior

Adelantó que se revisará el sobregasto de publicidad oficial, que asciende a los 700 millones de pesos.

Debe hacerse sin sobregastos por la Cámara y el Consejo Técnico del IMSS, quienes tendrán criterios claros y transparentes

Aclaró que se sólo se atenderá a los no derechohabientes en el Seguro Social en casos de urgencias graves como derrames cerebrales, infartos, descompensaciones diabéticas y urgencias a maternas-infantil.

Respecto al IMSS Bienestar, el director del Seguro dijo que operará con 13 mil millones de pesos de una partida especial y lo que destine la Secretaría de Salud federal, que no se sabe “cuánto es”, asimismo se les pedirá a los gobiernos estatales que regresen el presupuesto destinado al Seguro Popular, “que es una cantidad considerable”. Los servicios de primer nivel de atención serán en 4 mil 304 unidades y los servicios de segundo nivel de atención serán en 80 hospitales de la Secretaría de Salud.

Informó que existen 2 millones de cotizantes en el IMSS con salario mínimo y que los aumentos a los salarios mínimos sí afectarán.

Martínez Cázares se comprometió a que haya más recaudación a través del SAT y a formalizar el mayor número de empleos en el país, sin embrago, en la Encuesta Nacional sobre Ocupación y Empleo del INEGI, “56% de los mexicanos nunca han cotizado al IMSS”, dijo.

Respecto a la asignación de recursos en el Proyecto de Egresos de la Federación, Martínez Cázares, dijo que el presupuesto es “responsable”: 776 mil millones de pesos, de los cuales, 322 mil serán para pensiones y el resto para los servicios de salud”.