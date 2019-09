Aprueban en comisión leyes secundarias de reforma educativa

La Comisión de Educación de la Cámara de Diputados aprobó con 21 votos a favor y 7 en contra, en lo general y particular el proyecto de decreto que expide la Ley General de Educación.

La presidencia de esta comisión que encabeza la diputa morenista Adela Juárez Piña instruyó que se turne a la Mesa Directiva para ser discutida por el Pleno de los Diputados.

Durante la discusión los 3 legisladores del grupo parlamentario del PRI que pertenecen a esta Comisión, se retiraron de la discusión al expresar que no participarían en una ilegalidad.

El coordinador parlamentario de Morena, Mario Delgado, sostuvo que su bancada está lista para aprobar los tres dictámenes de las leyes secundarias de la reforma educativa en comisión.

El diputado federal consideró que por ser un tema de máxima importancia para la educación del país darán paso en el Pleno a que se aborden los tres dictámenes, el de Mejora Continua de la Educación; el de la Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros; y el de Ley General de Educación y se abroga la Ley General de la Infraestructura Física Educativa.

Oposición acusa albazo

El bloque de oposición en la Cámara de Diputados, compuesto por el PAN, PRI, PRD y Movimiento Ciudadano, denunciaron que Morena y sus aliados (PES, PVEM y PT) al pretender que sean aprobadas las leyes complementarias en materia de reforma educativa, incumplen el proceso legislativo para avalar estas leyes.

Reprobaron además que desde Palacio Nacional se esté negociando con el magisterio, y recordaron que lo que avalaron en la reforma constitucional es incongruente con lo que pretende avalar Morena, pues constituye una moneda de cambio en pago al apoyo que se le dio al presidente de la República cuando era candidato.

En conferencia de prensa conjunta, los cuatro coordinadores parlamentarios señalaron que los proyectos de dictamen violan los principios y bases establecidos en el artículo tercero de la Constitución.

La disputa: pase automático a normalistas

Asimismo, señalaron que con las leyes complementarias que impulsa Morena con acuerdo de la CNTE “se pretende regresar al otorgamiento directo, automático y discrecional de plazas, y también señalan que “hay una clara intención de ceder a grupos de presión la rectoría del Estado en la educación.

El pasado 13 de septiembre, el presidente Andrés Manuel López Obrador sugirió que el magisterio la entrega automática de plazas a egresados de las escuelas normales.

Durante la conferencia mañanera, comentó que debería de implementarse el mismo sistema de servicio de carrera militar en la contratación de maestros y doctores.

Comparó que así como un joven entra al Colegio Militar para prepararse, sale como subteniente e ingresa de inmediato a las Fuerzas Armadas, porque tienen la capacidad e instrucción requerida para laborar, así debería ser con el magisterio.

“Que me expliquen, ¿por qué tiene que ser distinto? Ingresa un joven a la normal, se prepara, termina, ¿por qué no va a ser maestro? A ver, los expertos que me digan la diferencia y esto debería aplicar también para los médicos, que saliendo terminan su práctica profesional, ya sea para terminar el nivel de licenciatura medicina y su plaza”, cuestionó.