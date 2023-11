Protección de periodistas no es prioridad para Gobierno federal: CPJ

Jan-Albert Hootsen, representante del Comité de Protección de Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés), señaló que la protección de periodistas no es una prioridad para el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Durante la 79 Asamblea de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), Hootsen dijo que bien se han registrado incrementos en el presupuesto del Mecanismo de Protección para Personas Defensores de Derechos Humanos y Periodistas, éstos no se han traducido en la reducción de asesinatos de comunicadores e incluso el titular del Mecanismo, Enrique Irazoque, renunció el 1 de noviembre de este año.

"En general no hemos visto ningún cambio sustancial, más allá del incremento del presupuesto, pero al mismo tiempo ese incremento del presupuesto para el Mecanismo de Protección no se ha traducido a mejores esfuerzos de protección. Es más, he notado que el Gobierno federal tiene una tendencia de negar las medidas a más y más periodistas y también a desincorporar a periodistas", acusó.

Vicente Calderón, de TijuanaPress, dijo que un factor que incrementa el riesgo de los periodistas es no estar contratados por las empresas a las que proveen de información, sino estar como prestadores de servicios.

"La mayoría de los reporteros hoy en México trabaja como prestadores de servicios y eso incrementa significativamente su vulnerabilidad (...) La mayoría de los periodistas asesinados en los últimos cinco años no trabajaban para las grandes empresas periodísticas, trabajaban para sus propios proyectos", expuso Calderón.

Muestra de lo anterior, dijo, son los casos de Margarito Martínez y Lordes Maldonado que trabajaban como periodistas independientes al momento de ser asesinados en Tijuana, Baja California, en 2022.

El director de TijuanaPress agregó que otra cosa que han detectado es que grandes medios de comunicación roban el trabajo de los reporteros independientes para ahorrarse enviados y corresponsales, acción que advirtió "perpetúa la precarización y el riesgo".

Finalmente, Jan-Albert Hootsen, del CPJ, concluyó que aún falta incorporar la atención a la salud mental en las medidas que otorga el Mecanismo de Protección y que sus integrantes tengan la sensibilidad y experiencia para dar acompañamiento a los periodistas que están inscritos al Mecanismo, pues dijo que la mayoría del personal proviene del Servicio Profesional de Carrera de la Secretaría de Gobernación y no de organizaciones con experiencia en el tema.