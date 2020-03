Asesinaron a 10 mujeres en #UndíaSinNosotras

El presidente Andrés Manuel López Obrador manifestó que el día de la protesta #UnDíaSinNosotras, se registraron bajos niveles de violencia y de homicidios, ya que en este delito sólo hubo 72 muertes, mientras que los días 8 y 9 de marzo se registraron 11 y 10 feminicidios, respectivamente, cifra promedio estipulada en este delito por la Organización de las Naciones Unidas (ONU)

Enfatizó que se habrá de reforzar la estrategia para atender las causas que originan la violencia y buscar vivir en una sociedad mejor.

Sostuvo que se tiene que resistir a los ataques de los conservadores ya que se han vuelto feministas. “Aguantar, porque lo dije ayer, es un movimiento legítimo en la lucha por la igualdad”.

Grupos feministas realizaron el 15 de febrero un mitín contra el feminicidio de Ingrid / Foto: Alejandro Aguilar

“Esto viene desde que las mujeres obreras empezaron a luchar por la igualdad de salarios, en la jornada laboral, así surge el movimiento y por eso se conmemora el día internacional de la mujer”, recordó.

Remarcó que “el conservadurismo se puso la máscara feminista y vamos a tirar al gobierno, no estoy inventando nada y no hablo al tanteo y más la cuestión violenta, por lo que debemos ir aclarando las cosas”.

“Cuando los medios habían dado tanta cobertura. Los movimientos opositores al régimen no existían, nada. Si sacaban una foto del Zócalo y esperaban que no lo llenáramos y cuando lo llenábamos no había noticias. Hoy las causas son mejores y que sigan dando espacio en los medios para que se siga luchando por la igualdad y los justicia”.

En el Salón Tesorería del Palacio Nacional López Obrador externó que en breve se habrá de dar un reporte sobre cuántas mujeres se ausentaron de sus labores.

Foto: Cuartoscuro

“Es bueno que se proteste, que participemos todos y que se ejerza el derecho de manifestación y de protesta y que nosotros garanticemos el derecho a disentir”, dijo.

También criticó que medios informativos no cobraron por sus servicios, por lo que “fue una buena jornada y no hubo violencia”.

“No se gana nada con la violencia. No se puede enfrentar el mal con el mal, el mal hay que enfrentarlo haciendo el bien”.

Puntualizó que los movimientos que transforman son pacíficos, ya que en algunos hay violencia, revoluciones y no hay cambios.

Foto: Cuartoscuro

“Si se puede de manera pacífica, sin romper vidrios, sin agredir a nadie. Hay que hacer conciencia, nosotros llegamos por la vía pacífica y apostaban que no se iba a lograr, que iba a ser difícil que los que tenían el poder lo soltaran sin que se recurriera a las Armas y había razón porque los cambios de México se hicieron con las Armas”.

El Primer Mandatario habló sobre su movimiento fue creciendo pueblo por pueblo, por lo que sostuvo que este trabajo es de abajo y recordó que cuando empezó su carrera de opositor se subía a los camiones con sus volantes. “Me subía y le pedía permiso al chofer y hablaba cinco minutos y les dice que había que acabar con la corrupción y democracia”.

“Una de mis cosas más importantes y que me lleva de orgullo es que en una ocasión saqué un aplauso en un camión y que eso no es fácil. Hablando, pero me refiero al 88, 89, 90... entregaba el volante y me bajaba por atrás y así medio día. Me dirigía como a 300 o 400 diario”, remembró.

Recordó que antes las primeras que salían a escuchar eran las mujeres, “era como hablando en el desierto”.

Foto: Cuartoscuro

“Ese es el trabajo que se puede hacer, sin violencia. No se pueden imponer las cosas”.

Subrayó que ayer fue un buen día en ese sentido, con la manifestación de “Un día sin nosotras”.

El Jefe del Ejecutivo aseguró que se mantendrá la estrategia de seguridad, atendiendo a los jóvenes, que haya mejores salarios, se fortalezcan las familias, así como los valores.

Adelantó que se habrá de poner en marcha la segunda etapa del programa de atención a las adicciones de manera directa, con la “amarga realidad”.

“Valores, fortaleciendo de valores. La estrategia es seguir en eso mismo”.

|| Con información de Sarahi Uribe ||