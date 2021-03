Asesinato de Victoria, resabio de la decadencia pasada: AMLO

El asesinato de Victoria Esperanza Salazar en Tulum, Quintana Roo, a manos de policías es una muestra de que nuestro país está apenas saliendo de una decadencia donde no se respetaba el derecho a la vida.

Los hechos, dijo, muestran un grado de brutalidad que no se debe permitir, que no debería existir en nuestro país ni en ninguno.

"En nuestro país, el principal problema ha sido la corrupción y es la causa principal de la desigualdad social y de la desigualdad económica y es por eso que estamos padeciendo de la violencia", expresó.

Aunque el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, aseguró que hay más agresores en el caso de la mujer, el canciller Marcelo Ebrard dijo que se desconocen esos datos.

"Hemos estado informando hasta el gobierno del Salvador de los avances de la fiscalía; ayer la fiscalía dio a conocer su reporte y eso es lo que sabemos, hasta ahora no tenemos información adicional", puntualizó.

López Obrador dijo que no se trata de culpar a otras instancias de gobierno, pues recordó que por mandato constitucional corresponde a los gobiernos estatales y municipales la seguridad pública.

Sobre las demandas de las mujeres, quienes han demandado una visión de género en las políticas del gobierno, López Obrador insistió en que se manipulan temas como el feminismo, el respeto al medio ambiente y la defensa de los derechos humanos.

"Porque en igualdad de género, he visto coincidir a explotadores y explotados que se dan la mano. Porque todos estamos de acuerdo en que no podemos permitir el machismo. Desde luego, a la mujer se le debe respetar, no se puede llevar a cabo una transformación sin igualdad de género, pero no podemos permitir que los saqueadores ahora se disfracen de feministas", dijo.

Sobre los casos de feminicidios en el país, el mandatario aseguró que su gobierno trabaja para garantizar la seguridad y para proteger a las mujeres,

"No va a quedar impune ningún crimen, antes se ocultaba la información. Antes no se consideraban los feminicidios, pues se clasificaban como homicidios; la clasificación empezó con nosotros".

Tenemos que combatir la desigualdad, pero entender que por esa desigualdad, en lo económico y en lo social, se genera injusticia y violencia, insistió, porque en el periodo neoliberal no se hablaba de desigualdad.