Asesinatos de periodistas es por violencia y represalias del crimen, señala Segob a SIP

La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, subrayó que son una preocupación para el Gobierno federal los crímenes contra periodistas, pero dejó en claro que no se trata de un tema de represión ni de limitar la libertad de prensa, sino de la violencia y represalias por parte de los criminales.

La titular de la Segob sostuvo un encuentro con la delegación internacional de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), encabezada por su presidenta María Elvira Domínguez Lloreday, quien consideró preocupante que son 14 periodistas asesinados durante la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Durante el encuentro, Sánchez Cordero aseguró que el presidente López Obrador es un "auténtico demócrata" que sostiene un diálogo permanente con los medios de comunicación.

Subrayó que las agresiones contra periodistas están inmersas en el problema de inseguridad que se vive en el país y que atiende la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, así como la Guardia Nacional.

“Los 14 asesinatos no son desde el Gobierno federal, son lamentables homicidios a periodistas (por parte) del crimen y no quiero suponerlo siquiera de algún gobernador, pero desde luego desde la Presidencia y desde el gobierno de la República no hay tal”, dijo.

Asimismo, indicó que desde su creación el Mecanismo de Protección para Defensores de Derechos Humanos y Periodistas no recibía recursos económicos e inclusive no había para pagar.

Recordó que se tuvieron que pedir recursos extraordinarios para el Mecanismo y refirió que hay un análisis de riesgo desde 2014, y durante este gobierno el Mecanismo ya recibe los recursos necesarios para su operación.

“Lo ha dicho el Presidente y lo repito aquí, no hemos podido bajar el índice de violencia en el país, y el crimen es el que se siente atacado porque se puedan llegar a ventilar algunas situaciones de sus organizaciones en la prensa, y ahí es donde toma represalias, como las asume contra cualquiera que se oponga a sus intereses”, refirió.

Asimismo, refrendó la necesidad de fortalecer la libertad de expresión, la existencia de un código de ética formulado por los propios medios de comunicación, la importancia de establecer las rutas en materia de prevención y protección contra agresiones y considerar una perspectiva de género.

En contraparte, la presidenta de la SIP reiteró su preocupación por la situación de libertad de prensa en México y la violencia contra los periodistas.

“Nos preocupa mucho esa situación y la impunidad que hay en México con el asesinato de comunicadores, que también sucede en otros países. También nos preocupa lo que sucede a nivel local porque en las regiones hay desprotección y pareciera que en México, como en Colombia, las regiones apartadas son las que más han sufrido el ataque de grupos criminales contra periodistas”, señaló.

En la reunión se dio a conocer que la SIP colabora con los medios del país para crear indicadores sobre la violencia contra periodistas y la creación de una unidad de reacción para atender los casos de manera inmediata con el objetivo de desalentar la impunidad.

Al respecto, Martha Ramos, Directora General Editorial de Organización Editorial Mexicana, señaló la importancia de que los comunicadores trabajen en un ambiente que permita desarrollar esta profesión clave para la democracia, “sin que nuestra vida corra riesgos, sin que nuestro soporte económico corra ningún riesgo”.

Al encuentro también asistieron editores y directivos de medios de comunicación nacionales: Francisco Torres Vázquez, Vicepresidente de Organización Editorial Mexicana (OEM), así como Martha Ramos Sosa, Directora General Editorial; Juan Francisco Ealy Ortiz, Presidente Ejecutivo y del Consejo de Administración de El Universal; Juan Francisco Ealy Lanz Duret; Director General de El Universal; Roberto Rock, Director del portal digital La Silla Rota; Luciano Pascoe, de TV Azteca y Director de ADN 40; Rubén Acosta, Directivo de Grupo Televisa; Héctor Zamarrón, subdirector de Opinión de Grupo Milenio, entre otros.

Además de María Elvira Domínguez Lloreday, directora de El País, Cali, Colombia; integran la misión de la SIP: Silvia Miró Quesada, editora de Servicios Periodísticos de y miembro del directorio de El Comercio, Lima, Perú; Eduardo Quirós, presidente de Grupo Editorial El Siglo y La Estrella, Ciudad de Panamá, Panamá; Miguel Franjul, director de Listín Diario, Santo Domingo, República Dominicana; Wendy Santana de Franjul, periodista de Listín Diario, Santo Domingo, República Dominicana y Ricardo Trotti, director ejecutivo de la SIP, Miami, Florida.

La delegación internacional de la Sociedad Interamericana de Prensa se reunirá este día con Cuitláhuac García, gobernador de Veracruz, considerado uno de los estados más peligroso del país para el ejercicio del periodismo.

