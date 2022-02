Pide Ken Salazar castigo para asesinos de periodistas

Tijuana.- Asesinos de periodistas en México tienen que pagar por estos crímenes y las autoridades deben poner atención al tema para evitar que se impulse la violencia, declaró Ken Salazar, embajador de Estados Unidos en México.

“Es un problema eso que ha pasado con los periodistas, y es una cosa que nos duele de todo corazón”, expresó la mañana de este lunes en Tijuana, Baja California, al encabezar la presentación del proyecto del parque hidrológico Miramar, en un espacio que hoy es funciona como tiradero de basura en la colonia Rancho Las Flores de la delegación Playas de Tijuana.

En este punto se encuentra uno de los 33 desarenadores con los que cuenta el municipio de Tijuana, mismo que desemboca en el Río Tijuana, afluente que atraviesa la frontera de México con Estados Unidos.

El embajador estadounidense comparó la problemática binacional histórica que representa la falta de cuidado puntual a la contaminación por los desechos que arrastra el Río Tijuana hacia la costa de California, con la atención que las autoridades ponen a los ataques contra periodistas en México.

El Río Tijuana por 30 años no le ponían atención y no se le ponía atención a este río de parte de los gobiernos

En ese sentido, consideró que para revertir tanto el problema de contaminación, como el de violencia, se debe impulsar un esfuerzo conjunto de ambos países.

“No puede tener el pueblo de Estados Unidos seguridad si no hay seguridad en el pueblo de México, y México no puede tener seguridad si el pueblo de Estados Unidos no tiene seguridad”, anotó.

Fue a raíz de los casos de Margarito Martínez y Lourdes Maldonado, los dos periodistas asesinados en Tijuana en la penúltima semana de enero, y a los crímenes de otros tres comunicadores en México en los que va del año, que el representante del gobierno de Joe Biden expresó su preocupación por la violencia contra la prensa y manifestó su apoyo para evitar la impunidad en estos casos.

En el tema de control de armas, el cual también implica a Estados Unidos y México, el embajador Salazar demandó resultados.

Respecto a los perros robot que serán utilizados por autoridades norteamericanas en la protección de la frontera con México, proyecto del que activistas pro migrantes manifestaron su rechazo este mismo lunes, el embajador de Estados Unidos en México dijo no tener conocimiento.

“No estoy informado de esto, estoy informado de lo que estamos haciendo con el gobierno de México, con el liderazgo de México, siempre en respeto a la soberanía de México”, acotó.





