La docencia y los jóvenes, la parte que más me preocupa: Guadalupe Valencia, aspirante a rectora de la UNAM

"La docencia, la formación de nuestros jóvenes, con especial atención a la educación media superior, donde pues tenemos adolescentes, esa es la parte que más me preocupa”, afirma Guadalupe Valencia García, coordinadora de Humanidades de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y una de las aspirante a suceder a Enrique Graue en la Rectoría.

En entrevista con El Sol de México, añadió que disminuirá el consumo de drogas en los alumnos de la UNAM en la medida en la que practiquen más deporte y realicen actividades artísticas, y que su enfoque en el tema de la seguridad es el de la prevención.

Foto: Daniel Galeana | El Sol de México

La doctora en sociología y maestra en sociología política dijo que de convertirse en la primera rectora en la historia de la universidad no solo marcará un hito, sino que además “es viable, posible, deseable, conveniente e histórico".

¿Cuál fue la motivación que la llevó a participar en este proceso de sucesión en la Rectoría de la Universidad Nacional Autónoma de México?

Este proceso siempre puede ser visto como un proceso de autoconvencimiento, tengo 40 años en la universidad, 14 como funcionaria: fui coordinadora de posgrado, directora de un centro de investigación y ahora coordinadora de Humanidades. Siempre he sido docente y hace meses comenzaron a acercarse a mí, colegas y grupos diferentes ámbitos a sugerirme que lo considerara y maduré la idea. Me convencí que era una muy buena oportunidad de regresarle a la UNAM algo de lo que me ha dado y a la sociedad, porque trabajar para la UNAM es lo mismo que trabajar para la sociedad.

¿Qué fue lo que la impulsó o lo que dio pie a esa decisión?

No puedo decir la fecha exacta, pero fue antes del verano, antes de nuestras vacaciones de verano. Un día me dije a mí misma y lo comuniqué, acepté el reto y voy por esta candidatura. Y si soy rectora voy a hacer mi mejor esfuerzo, a poner todo mi entusiasmo para hacerlo bien para nuestra universidad.

¿Cómo se escucha eso de ser la primera rectora de la Universidad Nacional?

Precioso, se escucha muy bien. Creo que es viable, es posible, es deseable, es conveniente y creo que es histórico

Marca un hito, porque después de una primera rectora pueden venir otras más.

¿Qué es lo que hace diferente a este proceso?

Se da justamente en una coyuntura en donde estamos al final de un periodo de gobierno y ante la posibilidad de tener una presidenta y en un momento en el cual hay muchos retos después de haber vivido una pandemia. Hay muchos retos para la universidad y para la propia nación.

¿Cuál es el diagnóstico que tienen de la UNAM?

Es una universidad llena de fortalezas, una tradición que la hace una institución fuerte y llena de potencialidades, con algunos retos muy importantes que están sobre la mesa y que son retos que no se afrontan desde la nada sino desde esta tradición muy importante, que hace a la universidad no sólo la universidad de la nación sino la institución más importante de nuestro país. México no podría entenderse sin la presencia de la Universidad en su etapa moderna y nuestra universidad no se puede entender sin su adscripción, en un sentido profundo, a nuestra sociedad.

¿Qué tema es el que más le preocupa?

Es la docencia, la formación de nuestros jóvenes con especial atención a la educación media superior, donde pues tenemos adolescentes. Esa es la parte que más me preocupa, en el sentido de que es la que me debería ocupar si llego a la rectoría. Creo que hay que hacer una labor en muchos niveles, no sólo de dignificación de los espacios a donde acuden cada día nuestros jóvenes, de simplificación de la gestión escolar para hacerla más expedita, más amable para los estudiantes y los profesores, de atender el tema de los profesores de asignatura, de la matrícula y garantizar la sostenibilidad del incremento que se ha dado desde hace 20 años. Forjar comunidad e instaurar sensibilidades en torno a temas como la seguridad, la salud emocional frente a la violencia, la discriminación y atender allí el autocuidado.

¿Son múltiples situaciones que ponen en riesgo que los estudiantes sigan su trayectoria educativa?

Por eso prefiero enfatizar esta fase preventiva: educativa, pedagógica, porque no creo que ninguna autoridad vaya a tener la capacidad, no hablo de intelectual sino de contar con las herramientas para que el problema se solucione desde arriba. Se tienen que encontrar los caminos y las soluciones múltiples y articuladas con el concurso del tejido comunitario, en donde valores como la democracia, la solidaridad, el respeto mutuo y la idea de comunidad que se protege a sí misma, sean parte de este nuevo ethos —conjunto de valores y hábitos arraigados en un determinado grupo social—. Promover talleres sobre salud reproductiva, embarazo adolescente, derechos sociales, respeto a las diversidades en todos los sentidos, coadyuvar a esta construcción de un buen tejido comunitario, el ejercicio de actividades artísticas y en la asistencia de eventos artísticos, bajo una identidad Puma para colaborar con esa acción pedagógica.

Foto: Daniel Galeana | El Sol de México

¿Cuáles son los ejes que usted planteó en su proyecto?

Uno es el de la docencia con énfasis en la educación media superior, otro es el de garantizar la investigación. Así como defiendo la filosofía y el cultivo de la filosofía, de la literatura, de la poesía, de todas las disciplinas y expresiones de las humanidades y las ciencias sociales, defenderé con el mismo énfasis a las ciencias básicas, a las ciencias de frontera. Encuentro que la investigación básica encuentra siempre caminos que llevan a la innovación tecnológica y la innovación tecnológica encuentra caminos que llevan al bienestar social. Pero también está la vinculación internacional, con empresas y gobiernos y equidad de género. Estamos en el momento en que podemos hacer una evaluación de lo que se ha hecho buscando siempre su mejora. Estoy ofreciendo un ejercicio presupuestal que pueda garantizar y hacer una redistribución, así como la búsqueda de generación de recursos propios. Acercar una buena negociación para que nuestro presupuesto pueda ayudarnos a cumplir con estas metas.

¿En la administración del presidente López Obrador se ha maltratado a la UNAM en lo presupuestal?

Creo que hemos sido bien tratados en términos presupuestales en la medida en que se nos ha sostenido el presupuesto, si bien con la inflación. Sin embargo, la UNAM ha hecho lo mismo: ha cumplido a cabalidad sus funciones con este presupuesto, pero yo aspiro a que con una buena negociación en las Cámaras podamos acceder a un poco más de presupuesto en el entendido de que ese aumento nos beneficia a todos.

Foto: Daniel Galeana | El Sol de México

¿Usaba la palabra maltrato por lo ocurrido con el retiro del apoyo de becas en licenciatura y posgrado?

No lo vería así yo lo vería más bien como ajustes en donde tenemos que encontrar, por la vía del diálogo, de la negociación, los caminos que continúen haciendo viable la investigación, la generación de conocimiento y mucho menos la docencia en nuestra universidad.

¿Cómo generar recursos propios?

Ya se generan recursos propios por la vía de convenios de colaboración con instituciones gubernamentales e instituciones privadas, pero a lo mejor tenemos que ser aún más proactivos, por ejemplo, hay desarrollos tecnológicos que tienen que ver con el sector de alimentación, con el sector salud, con el tema del agua o del cambio climático o del monitoreo de especies y allí tenemos que ofrecer nuestro servicio a quienes puedan estar interesados y obtener ingresos por esa vía; ya lo hacemos, tenemos que ir todavía más allá.

En otros momentos hubo campañas con la Fundación UNAM para esa estrategia de recaudar fondos. Durante la pandemia la propia Coordinación de Humanidades organizó un programa con directores y conocidos para conseguir becas para evitar el abandono. Hay muchas maneras y la solidaridad se expresa; cuando damos cauces para que la solidaridad se exprese, hay que echar mano de todo, son muchos caminos que confluyen al mismo objetivo.

En cuanto al tema de seguridad, ¿está de acuerdo en crear una estrategia de videovigilancia, un C5 para enfrentar el consumo de drogas y alcohol dentro de las instalaciones universitarias?

Son varios caminos que deben confluir, uno es aliarse con los gobiernos federal, estatales y locales porque la UNAM está en todo el país, para que nos colaboren con una mejor vigilancia en las inmediaciones de nuestros campus. La otra es mejorar también el servicio que la propia universidad presta, no estamos hablamos de (tener) personas armadas, sino mejorar nuestra actuación con las formas que tradicionalmente ya tenemos. Insistir en las tareas pedagógicas, que nos conduzcan a los autocuidado y al cuidado recíproco a la ética del cuidado. Vamos a ir disminuyendo el consumo de drogas, así lo creo, en el momento que vayamos aumentando la práctica de deportes, las artísticas, la información entorno, talleres en donde haya reflexiones colectivas sobre lo que significa ciertos caminos. Apuesto a lo preventivo sin dejar de lado, que bueno, este es un camino largo que hay que hacer.

Foto: Daniel Galeana | El Sol de México

¿Cuál es su opinión respecto de las denuncias de supuesto plagio de la ministra Yasmín Esquivel y ahora la denuncia sobre la tesis de Xóchitl Gálvez?

En los dos casos la UNAM ha actuado con los atribuciones que tiene, no puede ir más allá de lo que su propia legalidad le permite, pero hizo algo muy importante, que es establecer un requisito de graduación, la firma de una acta en la que el tesista se compromete a asegurar que es genuina y auténtica la investigación y la forma de titulación con la que accede a un grado.

Pero el tema sigue pendiente…

Sigue pendiente, hay amparos que incluso me impiden como autoridad que soy hablar del tema. El dictamen de la Comisión de Ética de la del Consejo Universitario que se hizo cargo del dictamen lo conoceremos en el momento en el que esto pueda conocer.

¿Qué opinión le merece el proceso de sucesión conducido por la Junta de Gobierno?

Creo que se ha criticado injustamente. La Junta ha sido sensible a las críticas y en esta ocasión ha trabajado el triple, porque inició el proceso antes para darse la oportunidad de visitar todos los órganos colegiados. Escuchar su opinión, no sólo sobre los candidatos, sino cómo veían a la universidad, qué les preocupaba en la universidad, conocer cuáles son los principales problemas de la universidad. Ha hecho una auscultación muy amplia, viajado con comisiones a las sedes foráneas para escuchar también a la comunidad.

¿Cuáles son las consideraciones vitales para definir quién va a ocupar la Rectoría?

La Junta tiene muchos elementos y tendrá que tomar una decisión después de ponderar lo que he escuchado, las propuestas de los planes de trabajo y de manera importante en las entrevistas que nos hará a los candidatos que quedemos en una lista final y se espera se haga pública este 12 de octubre. Sólo uno o una va a llegar y creo que es de universitarios también saber que la decisión que tome la Juntas será la mejor que pudo tomar. Será una decisión justa y nos deberá dejar satisfechos a todos por lo nutrida de la participación, por la expectativa y eso es magnífico, porque le da también legitimidad a la decisión que pueda tomar la Junta.

¿Quiénes son el grupo que la apoyan?

Ha sido muy amplio, muy nutrido, profesores y estudiantes.

¿De un grupo en particular?

No hay un grupo en particular porque además yo no pertenezco a ningún grupo de estos de los que se hablan.

¿Cómo ve la disputa de esos grupos?

Creo que se diluyen cuando se llegan ante la Junta, porque las personas llegan en lo individual o por grupo, pero para escuchar la opinión de los candidatos.

Foto: Daniel Galeana | El Sol de México

¿No pertenecer a grupos fuertes como médicos, abogados o ingenieros hace que el resto de los candidatos estén en desventaja?

Para nada, en lo más mínimo. He alcanzado cierta presencia en este proceso universitario en el cual lo que se dirime son proyectos, trayectorias y capacidades más que de grupos.

¿Consultó su participación con el rector Enrique Graue?

Alguna vez platicamos con él, quienes formamos parte del staff, él nos hizo saber que garantizará piso parejo. Nos animó como grupo a participar y así lo hicimos algunas y creo que ha sido realmente muy agradable ser parte de un grupo de colegas que nos tratamos con respeto, nos apreciamos, nos tenemos respeto y un enorme reconocimiento unos a otros. Somos parte de un mismo equipo, pero nos une a todos nuestro deseo de hacer lo mejor por la universidad, de cerrar filas por ella.