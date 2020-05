Ataques a trabajadores en huelga de Notimex vulnera la democracia, afirman

Expertos del sector laboral y del derecho colectivo en México advirtieron los riesgos de que la Dirección de Notimex siga sin respetar el derecho de huelga que ejercen los trabajadores de la Agencia de Noticias del Estado Mexicano, desde el 21 de febrero pasado.

A través de un foro virtual, integrantes del Observatorio Ciudadano de la Reforma Laboral debatieron sobre “La compleja confrontación del Derecho Humano a la Información, versus el Derecho Humano Laboral a la Huelga: Caso Notimex”.

Esto, luego de que el martes 13 de mayo, la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA) notificó que la Dirección de Notimex, a cargo de Sanjuana Martínez, debe parar su operación, la cual mantiene a pesar de que la huelga estallada por el Sindicato Único de Trabajadores de Notimex (SUTNOTIME), fue declarada “legalmente existente”, desde el 4 de marzo pasado y la apercibió sobre las sanciones que implicaría no cumplir la resolución.

En respuesta, la directora de Notimex aseguró que no acataría tal resolutivo, con el argumento de que se viola el Derecho Humano de Acceso a la Información, situación que fue respaldada por un grupo de senadores y legisladores del Partido Morena, lo que carece de toda legalidad, de acuerdo con los expertos que participaron en la discusión.

Durante el Foro, el defensor de derechos humanos y laborales, Rodrigo Olvera, aseguró que son falsos los argumentos de la Dirección de Notimex y de legisladores, entre ellos, porque el hecho que se respete el Derecho a la Huelga, no limita el Derecho a la información, debido a que no es el único medio de información que existe en el país.

Añadió que, en cambio, no cumplir el Derecho de Huelga, sí pone en riesgo la libertad de asociación del Derecho Colectivo, e incluso la libertad de expresión.

“Una afectación a la libertad sindical, a la negociación colectiva y a la huelga (derechos fundamentales para la democracia) perjudica no sólo a las trabajadoras y trabajadores del SUTNOTIMEX, sino no a toda la clase obrera. Y no únicamente a los mexicanos, sino a todos los que transitan por el país, sin importar su nacionalidad… Lo que se está haciendo no es sólo atacar a Adriana Urrea (líder del SUTNOTIMEX), al propio Sindicato y periodistas de Notimex; se está atacando a la democracia mexicana”, dijo.

Consideró que permitir que Sanjuana Martínez continúe violando el derecho de huelga es un pésimo mensaje, tanto de la funcionaria pública como de los legisladores de Morena, sobre la implementación de la reforma laboral y de los compromisos asumidos en el Tratado de Libre Comercio con México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

Por su parte, el profesor investigador, integrante de la Junta de Gobierno del Instituto de Estudios Obreros, Saúl Escobar Toledo, aseguró que “la Dirección de Notimex está saboteando las reformas a la Ley Federal del Trabajo LFT, que el gobierno de la República por medio de la Secretaría del Trabajo y del presidente, ha calificado como una de las más importantes”.

Destacó que la Dirección de Notimex no respeta la autonomía sindical, ni la defensa de los trabajadores, por lo que con su acción busca echar abajo la reforma laboral. “Estamos entonces en lo que podríamos llamar un brote epidémico dentro del Estado; un brote epidémico que intenta asfixiar la reforma laboral, que no busca crear sindicatos independientes frente a los patrones y el gobierno, y que los trabajadores no tengan representaciones auténticas. Este brote epidémico busca pasar por encima de los compromisos del presidente de la República y de la Secretaría del Trabajo”.

Asimismo, consideró que "al desobedecer abiertamente la Ley, la Directora de Notimex puede provocar un escándalo internacional y poner en vergüenza al gobierno de la República”.

El abogado laboralista Héctor Barba aseguró que aún cuando la Secretaría del Trabajo y Previsión Social ha actuado conforme a Derecho, esta problemática debe ser resuelta por el Jefe de Estado, el presidente Andrés Manuel López Obrador, porque es un tema fundamental para el país. “Es un problema del Estado porque se ataca de manera irreflexible y autoritaria el Derecho de Huelga”, aseveró.

Para el académico de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Alfonso Bouzas, la Huelga de Notimex es emblemática porque “atrás de lo que estamos enfrentando está precisamente la viabilidad de que avancemos en los derechos colectivos, particularmente en la huelga, o se imponga una visión de lo más conservadora que ya hemos vivido en el pasado”.

Durante el Foro también estuvieron presentes abogados laboralistas, magistrados y representantes de organizaciones sindicales integrantes de la Unión Nacional de Trabajadores (UNT), así como de la Coordinadora Nacional de Sindicatos Universitarios, de Educación Superior, Investigación y Cultura (CNSUESIC), entre otros, quienes externaron sus opiniones y advirtieron sobre los riesgos de seguir permitiendo que se viole el respeto a la huelga en Notimex, porque parte de su Directora.