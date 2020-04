Atención a pacientes será sin preferencias, afirma Consejo de Salubridad

En la atención a pacientes en estado crítico por Covid-19 “no va a haber preferencias ni influyentismo en la asignación de recursos”, aseguró el secretario general del Consejo de Salubridad General, José Ignacio Sánchez Preciado.

Después de la polémica generada al difundir una versión de la Guía Bioética de Asignación de Recursos de Medicina Crítica, que a fin de orientar al personal médico para la atención de pacientes con coronavirus sugiere dar prioridad en la atención a jóvenes por sobre los adultos mayores, propone que ante la disyuntiva incluso se decida al azar con un volado.

Sociedad AMLO promete trabajo permanente a personal médico que apoyen contra Covid-19

Ante la postura del rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Enrique Graue, de deslindarse del contenido de la Guía debido a que el Consejo no ha sesionado, el secretario Sánchez Preciado dijo en entrevista radiofónica que el documento no ha sido aprobado por el pleno porque no se ha convocado a sesión.

Aseguró que hasta ahora hay siete versiones y por lo tanto, “es un documento vivo” sujeto a modificaciones y observaciones.

Aseguró que se construye ese instrumento a fin de que se convierta en una directriz para que en el proceso de atención los médicos y enfermeras tengan lineamientos “ante la deliberación que se debe hacer con transparencia y certeza no a discreción”.

El documento que fue retirado por la Secretaría y fechado el 10 de abril, en su más reciente versión pública también prevé definir criterios para el uso de medicinas en etapa crítica.

Establece como "casos prioritarios" al personal médico. "La priorización de dicho personal de salud debe de ser absoluta. Esto quiere decir que el personal de salud que hace frente a la pandemia deberá de pasar al principio de la lista para obtener recursos escasos de medicina crítica cuando esto sea requerido. La única excepción a este punto es cuando el personal de salud presente tales comorbilidades, o su pronóstico sea tal, que sería fútil que se accediera a recursos escasos de medicina crítica".

Académicos de la Universidad Nacional Autónoma de México, integrantes de la Comisión Covid-19 aseguraron que “mientras no sea un documento votado no es un documento obligatorio”, aseguró Mauricio Rodríguez Álvarez, académico de la Facultad de Medicina.

Dijo que es fundamental contar con un documento de esas características “para que los médicos tomen decisiones al momento en el que están en el ojo del huracán. Es mejor que tengan una guía para la toma de decisiones”.