Atención de alta especialidad no es responsabilidad del Insabi, reitera SSa

La atención médica de tercer nivel no es responsabilidad del Instituto Nacional de Salud para el Bienestar, justificó el subsecretario de promoción y prevención de la salud de la Secretaría de Salud, Hugo López Gatel.

Afirmó que “ha habido una confusión”, pues desde los tiempos del Seguro Popular, los institutos nacionales y los hospitales federales se han hecho cargo por separado de la atención del tercer nivel, donde se cobran las cuotas de recuperación.

“El tercer nivel de atención corresponde a los institutos nacionales de salud y los hospitales de alta especialidad, esto para la población no asegurada. Entonces, dejando muy en claro, el Insabi tiene atribuciones para población no asegurada y particularmente, para coordinar la atención en primero y segundo nivel, quien coordina la atención en tercer nivel de atención para la población no asegurada es la Comisión Coordinadora de los Institutos Nacionales de Salud y hospitales de alta especialidad”, explicó previo a una reunión privada del presidente Andrés Manuel López Obrador y el gabinete del Insabi.

Durante el encuentro en Palacio Nacional, les pidió a los directivos del Insabi que “honren su palabra” y les pidió que en los siguientes 180 días terminen con las modificaciones reglamentarias para que se garantice la gratuidad de todos los servicios, incluyendo el de tercer nivel o de alta especialidad en enfermedades como cáncer.

“A lo largo de 2020, y cuanto más rápido mejor, vamos a incorporar la cobertura de servicios especializados para que la población no los pague, a la población no le van a costar. Lo importante es ver el tiempo, hoy no está disponible ese servicio de manera gratuita, pero lo que nos ha pedido el presidente es acelerar el paso y el plazo máximo es durante 2020”, garantizó.

López Gatel aclaró que no se desmanteló el fondo para gastos tráficos, sino que fueron transferidos al Fondo de Salud para el Bienestar, el cual dijo atiende más de los 66 gastos contemplados en el Seguro Popular.

“Los 66 servicios que están enlistados como gastos catastróficos por el antiguo y desaparecido Seguro Popular, de manera automática, han pasado a estar cubiertas ya por el Sistema de Salud para el Bienestar. Hay muchísimos servicios, costosos, que el Seguro Popular nunca decidió incorporar, el Seguro Popular se limitaba a pagar 66 gastos catastróficos y hay muchísimos gastos adicionales que no pagaba”, detalló.