Atentado en Salamanca: despiden a Mauricio y Mario, víctimas de la explosión

Dentro de ceremonias respectivas, privadas y discretas, amigos y familiares dieron el último adiós a Mario y Mauricio, jóvenes que perdieron la vida el domingo pasad tras presentarse una explosión en un restaurante de Salamanca.

Cerca de las 22:00 horas del pasado lunes, el féretro con los restos de Mauricio arribó a a la instalación funeraria 'Sección 24', donde ya lo esperaban sus seres más queridos y allegados.

Sin embargo, luego de la velación, no se realizó alguna celebración religiosa. Únicamente una ceremonia de bendición en punto de la 13:00 horas, para posteriormente trasladar el cuerpo hasta algún panteón de la ciudad, cabe señalar que todo se realizó de manera discreta y bajo el resguardo de elementos de fuerzas de seguridad quienes permanecieron a las afueras de la casa funeraria.

En el lugar, Edgar Romero, hermano de Mauricio, reiteró que la justicia no vale, si no se tiene paz y tranquilidad, dijo que perdona a quienes cometieron este atentado, pues son personas que les falta corazón para tratar al prójimo y desean honrar a Mauricio y Mario consiguiendo la paz.

“Ojalá sea la mecha para que esto se tranquilice, se que más de alguna persona ha padecido esto, lo que pasó es sacado de una película, pero debemos comunicar amor (…) Mi hermano era una persona querida, de bien y un valiente y quiero quedarme con eso, nadie habla lo contrario de él, era un apersona alegre y no está demás decir que no queremos venganza, solo queremos paz”, exclamó.

Fue un sacrificio…

Al mismo tiempo, en la funeraria Amistad ubicada en la zona sur de la ciudad, el cuerpo de Mario era velado por amigos y familiares cercanos. Entre lágrimas declararon que prefieren catalogar los actos del pasado domingo como un sacrificio, que cobró la vida de dos personas, pero que también salvó a otras más.

Mario Alberto, era el sustento principal de su madre y su sobrino, que hoy quedan desamparados, luego de un acontecimiento inhumano y sin escrúpulos que le arrebató la vida.

La hermana de Mario, lo describió como una persona noble y solidaria, dispuesto a ayudar hasta a la persona más vulnerable, buen hijo, buen hermano, buen trabajador, siempre entusiasta y lleno de buena vibra. Además, agradeció las muestras de cariño y apoyo expresado en redes sociales de parte de la ciudadanía salmantina.

“Esto no debió de haber pasado, esto no puede seguir pasando, matar a gente inocente, buenas personas (…) esto ya tiene que parar, ya no más gente muerta, ¡ya no! y menos gente trabajadora, que lo único que hace es darle empleo a más gente”, expresó.

Los acontecimientos del domingo, donde perdieron la vida Mario y Mauricio “representan para nosotros un acto de sacrificio de ellos dos, porque sí esa caja hubiera entrado a ese restaurante, hubiera cobrado más vidas, nos duele mucho, pero si lo consideramos como un sacrificio”, dijo la hermana de Mario.

Describió además que por medio de redes sociales se ha solicitado el apoyo de los salmantino con el objetivo de ayudara su madre con los gastos funerarios y de inhumación, ya que Mario era el único sustento de su familia.

Ambos hombres, Mauricio y Mario, mantenían una relación de amistad desde hace más de ocho años además de ser compañeros de trabajo. Hoy todos los salmantinos lamentan su partida, sus familiares por su parte los despidieron entre lágrimas, dejando un gran vacío en su corazón.

