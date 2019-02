Aunque haya plantones no se dará más dinero a OSC y estancias infantiles: AMLO

Esta mañana el presidente, Andrés Manuel López Obrador, reiteró que no se dará más dinero a las organizaciones de la sociedad civil (OSC) ni a los intermediaros de los programas sociales, porque el apoyo económico será directo a los beneficiarios.

Durante la conferencia de prensa el mandatario dijo que los apoyos serán entregados directamente a los adultos mayores, personas con discapacidades y familias beneficiadas.

🔴 #EnVivo #ConferenciaPresidente Hay informes adulterados en las estancias infantiles, que señalan más niños de los registrados y nuestra decisión es entregarles mil 600 pesos cada dos meses por niño a los papás: AMLO [@lopezobrador_] https://t.co/zQMv2KMvAf pic.twitter.com/HNTsR6tJQj — El Sol de México (@elsolde_mexico) 7 de febrero de 2019

Acusó a las OCS de tener gastos excesivos y a las instancias infantiles de irregularidades, pues sus informes eran adulterados al señalar más niños de los registrados.

Hemos hablado de que no llegaban los fondos o no llegaban completos, había moche por todo un sistema de intermediación que prevalecía, organizaciones sociales, de todo tipo, organizaciones de la llamada sociedad civil recibían dinero para apoyar a niños de la calle, migrantes, adultos mayores.... Se mantenían aparatos burocráticos, aunque no pertenecieran al gobierno. Eran organizaciones con directivos, asesores, gastos para ir a congresos a todo el mundo, todo financiado con el presupuesto público… Eso ya desaparecieron, no se va a entregar apoyo a ninguna organización social, de la sociedad civil o no gubernamental, todo va a ser directo de la Tesorería, de la Federación, al beneficiario

Las declaraciones del mandatario, se dan luego de las diversas protestas que se han realizado por el recorte de presupuesto a las estancias infantiles, por lo que aseguró que aunque haya protestas el recurso económico será entregado a los padres de familia.

La polémica por el tema creció tras las declaraciones del Secretarito de Hacienda, Carlos Urzúa, donde propuso que los abuelos de los niños cuiden de éstos y los padres les den el apoyo económico.

López Obrador dijo que dichas declaraciones no fueron con el propósito de ofender.

Sucede que los abuelitos ayudan. Hay madres solteras que se apoyan en sus mamás. No creo que Carlos lo haya hecho con el propósito de ofender.