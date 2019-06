Austeridad de la 4T pega a IMER: despidos, renuncias y cierre de estaciones

Salida del aire, restricción no recorte: IMER

La salida del aire el próximo 3 de junio de los noticiarios y programas de contenido en Amplitud Modulada (AM) del IMER, se debe a una "restricción y no a un recorte presupuestal", dijo Aleida Calleja, quien desde febrero pasado tomó posesión como titular del Instituto Mexicano de la Radio.

En entrevista con Organización Editorial Mexicana (OEM), la también periodista comentó que el impacto a las audiencias al no escuchar por AM dichas emisiones, es que en algunas regiones del país a las que llegaba esta señal, no tienen internet por lo que “esto va a afectar a las personas que menos acceso tienen a otro tipo de tecnología”, expresó.

Lee más de la entrevista aquí ⬇