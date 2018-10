Autoridades continuarán con cierre de puentes fronterizos

Ciudad Juárez, Chihuahua.- Luego de los cierres registrados en las últimas horas de los puentes fronterizos, se informó que dichas acciones continuarán realizándose por parte de las autoridades americanas en los distintos cruces de esta ciudad fronteriza.

De acuerdo a un anuncio publicado en la página oficial de Facebook del Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua, se informó que la autoridad americana ha emitido un aviso de cierres aleatorios en los puentes internacionales sin previo aviso.

“Actualmente se concentran en el Puente Paso del Norte, sin embargo pueden ocurrir en cualquier puente, les pedimos su colaboración y paciencia, estén pendientes de más información”, dice el mensaje.

Hay que mencionar, que hasta el momento, la autoridad de Estados Unidos ha llevado a cabo operativos en el Puente Paso del Norte como parte de su estrategia de blindar la franja fronteriza e impedir el paso de migrantes una vez que se lleguen a Juárez-El Paso en busca de algún asilo.

Dichas acciones forman parte de las políticas emanadas por el Presidente Donald Trump, mismo que desde un inicio rechazó la llegada de los migrantes; donde incluso llegó a solicitar al Gobierno de México que les impidiera el paso.

To those in the Caravan, turnaround, we are not letting people into the United States illegally. Go back to your Country and if you want, apply for citizenship like millions of others are doing! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 25, 2018