Avanza cobertura de IMSS Bienestar hacia comunidades rurales

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que con el IMSS Bienestar se garantiza la salud a los habitantes de regiones rurales, por lo que en 41 años se mantiene la atención básica en los lugares estratégicos.

Aseguró en la conferencia matutina que este programa se salvó y resistió porque lo manejó el IMSS, “lo único que cambió fue el nombre”, pero “es muy importante, ya qué hay hospitales donde se atiende a mujeres embarazadas, así como los partos”.

Por otra parte, López Obrador manifestó que el índice de muerte materna es muy bajo en donde se atiende a estas mujeres, ya que son 109 mil partos los que se atienden al año, donde lamentablemente fallecieron 28.

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) informó que a través de los Centros de Atención Rural para Adolescentes (CARAS) se da atención a adolescentes embarazadas e información de Prevención.

Gisela Lara Saldaña, titular de la Unidad del programa IMSS Bienestar señaló que hay cuatro líneas en las que se trabajan: no a la violencia intrafamiliar; no a los embarazos no deseados; no a las adicciones; y no a la “comida chatarra”.

Informó que en los Centros de Atención Rural al Adolescente, evitaron 37 mil embarazos en adolescentes menores de 19 años el año pasado en 3 mil 600 unidades de primer nivel.

Por su parte, el presidente Andrés Manuel López dijo que el programa IMSS Bienestar sirve de modelo para el programa de salud en comunidades rurales de todo el país.

|| Con información de Sarahi Uribe ||