Bachilleres buscan alternativas en espera del semáforo verde

Para el regreso a las aulas en el nivel bachillerato los estudiantes de las 15 opciones de escuelas que dependen directamente de la Secretaria de Educación Pública (SEP) deberán esperar que el semáforo sanitario de Covid-19 se encuentre en color verde, mientras tanto las instituciones definen en este momento las alternativas a distancia para iniciar las clases a partir de la segunda semana de agosto de manera virtual, a través de la televisión o las plataformas de internet.

En cuanto las autoridades sanitarias lo autoricen las instituciones han definido a partir del protocolo general de la SEP que instalarán medidas como el uso del cubrebocas y de los filtros en casa y a la llegada a las instalaciones de los planteles para detectar posibles casos de Covid-19.

Según los protocolos que se replican en esas alternativas las clases se retomarán de la forma en que concluyeron, es decir, a través del uso de redes de correos electrónicos, con el uso de Google classroom, whatsApp o webinars, para lo cual los profesores recibieron diferentes alternativas de capacitación.

Sociedad Regreso a clases en la nueva normalidad

La oferta educativa en el nivel medio superior tiene tres vertientes en México: bachillerato general, tecnológico y profesional técnico en donde la SEP y las entidades ofrecen estudios en los Centro de Estudios de Bachillerato, los Tecnológico Industrial y de Servicios, los de Bachillerato Tecnológico Industrial, las 20 sedes del Colegio de Bachilleres en la Ciudad de México, más lo que son dependientes de los gobiernos estatales.

También están los 400 planteles del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (Conalep), los Centros de Bachillerato Tecnológico Agropecuario (CBTA), los Centros de Estudios Tecnológicos del Mar (CETMAR), los Centros de Estudios Tecnológicos en Aguas Continentales (CETAC), los planteles del Bachillerato Intercultural y el Centro de Enseñanza Técnica Industrial (CETI).

En los últimos años se impulsaron la Educación Media Superior a Distancia (EMSAD), los Telebachilleratos Comunitarios, que en este momento son los que, de acuerdo con funcionarios de la SEP tuvieron menos problemas para dar continuidad a sus clases debido a que se desarrollaron de origen con apoyo de la tecnología, lo mismo la Prepa en Línea, la Prepa Abierta y como una alternativa desde casa el Bachillerato No Escolarizado para Estudiantes con Discapacidad y que se sustenta más en asesorías.

Foto: Cuartoscuro

“Estamos preocupados por tu salud y tu seguridad, entendemos que tengas incertidumbre por la nueva normalidad. Eres esencial para nosotros y queremos apoyarte con estrategias encaminadas al cuidado de la salud emocional”, señala el Programa Conalep preparándonos para una nueva normalidad con el cual se pretende iniciar el ciclo escolar.

El programa está sustentado en tres ejes: MOOC Vivencial, que tiene el propósito de preparar a los alumnos, maestros y trabajadores para el regreso a clases en una nueva circunstancia.

La App Chary para la detección oportuna de la enfermedad y una alternativa de ayuda para los alumnos en el ámbito emocional para enfrentar las consecuencias de los meses de confinamiento.

En el caso del Colegio de Bachilleres, hasta ahora no han modificado los calendarios previstos para el arranque del nuevo semestre, por lo que este lunes 10 de agosto iniciará el curso remedial de nivelación, al igual que en otras opciones de bachillerato del país.

Al reconocer que no todos los estudiantes tienen posibilidad de tener acceso a los datos o las plataformas tecnológicas han abierto la posibilidad de que los jóvenes se puedan dar baja temporal si es que acumulan un número importante de materias reprobadas o no presentadas. En el caso que sí deseen continuar con sus estudios ha abierto la posibilidad de regularización académica en la modalidad presencial y para ellos se abrirán las puertas de los planteles a partir del 1 de septiembre.

Foto: Cuartoscuro

“En el nuevo periodo de aislamiento preventivo, la prioridad institucional seguirá siendo cuidar la salud y el bienestar de la comunidad educativa del Colegio, por lo que las actividades presenciales se reanudarán únicamente cuando lo determinen las autoridades federales, en función del semáforo por regiones, informando de ello con oportunidad a los estudiantes y padres de familia, así como al personal docente, directivo, y administrativo, a través de los canales institucionales de comunicación”, reitera.

Advierte que una vez que se determine el regreso a las actividades presenciales, el Colegio atenderá las indicaciones establecidas para la aplicación de los Protocolos de Regreso a clases en la Nueva Normalidad, con relación a la integración de los Comités Participativos de Salud Escolar, la limpieza y sanitización de las instalaciones de los planteles y de las oficinas generales.

La implementación de los filtros de corresponsabilidad, medidas de higiene permanentes y señalizaciones para la circulación dentro de la escuela e hará “con la finalidad de asegurar las mejores condiciones de trabajo y de estudio, para todos”.

En el semestre que concluyó 66 por ciento de los alumnos realizaron trabajo a distancia, con el acompañamiento de los profesores de las diferentes asignaturas.

Sociedad Comunidades indígenas, condenadas al rezago educativo

“En tanto las autoridades de Salud determinen que es posible reanudar las actividades presenciales, en las siguientes semanas se continuará con el trabajo a distancia entre profesores y estudiantes. Para ello, se deberá tomar en cuenta el trabajo académico a distancia y deberá guiarse por los contenidos esenciales disponibles en el micrositio Seguimiento académico durante el aislamiento.

“En el periodo del 10 al 28 de agosto, se realizarán los cursos remediales de nivelación de todas las asignaturas, con base en guías de estudio proporcionadas por la Dirección de Planeación Académica (DPA)”, para ello la programación de grupos y horarios, será dada a conocer con oportunidad en cada uno de los planteles.

En general en las distintas opciones de bachillerato, la SEP ha sugerido la creación de comisiones de salud que incluso se prevé se mantendrán después de la epidemia para atender y cuidar otros temas de higiene y salud escolar, como es el caso de obesidad, hábitos saludables y otras contingencias sanitarias.

Pero dentro del periodo de regreso a los planteles, esas instancias tienen como principal misión evitar que cualquier persona ingrese a la escuela con síntomas de enfermedades respiratorias. Se mantiene como prioridad la recomendación de la Secretaría de Salud que los alumnos y profesores, así como personal administrativo deberán quedarse en su casa si presentan los síntomas de Covid-19: tos seca, estornudos, malestar general, fiebre o dolor de cabeza.

Los alumnos que se ausenten de la escuela por motivos de la enfermedad tendrán las facilidades para realizar actividades educativas en casa a fin de disminuir el atraso de su formación para y en el trabajo.

De las alternativas que se abren en los Centros de Formación para el Trabajo, se informó que las actividades académicas y administrativas serán atendidas preferentemente a través de medios electrónicos. “Es importante señalar que, no obstante que se está privilegiando el trabajo en casa”.