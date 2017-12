Bajar de peso y ahorrar dinero, principales propósitos para Año Nuevo

Ahorrar dinero y mejorar su alimentación son los principales propósitos de los mexicanos mientras comen las doce uvas con las que reciben el año nuevo, aunque pocos lo consiguen, según especialistas.



Especialistas en finanzas y nutrición aseguran a Efe que solo dos de cada diez personas lograrán sacar adelante su deseo de ahorrar dinero durante el año, en tanto que apenas uno de cada diez logrará mejorar su dieta y perder los kilos de más.



"En los años que he estudiado estos temas, yo creo que de cada 10 personas en clase media que hacen el propósito de ahorro para el siguiente año, nada más dos llegan a conseguirlo", explicó para Efe el experto en finanzas, Marcelo Lara.



El especialista, autor de la agenda "El Gato Financiero", compartió a Efe algunas recomendaciones para que ahorrar no sea una meta imposible en el 2018.



Primero, sugirió separar mensualmente entre un 10 % y un 15 % del salario neto que percibe cada persona y sugirió que quienes no puedan hacerse del hábito pueden pedirle al jefe que les descuente para crear un fondo para el fin de año, algunas veces con un extra por haber construido el ahorro.



Otra de las alternativas si no se tiene el hábito del ahorro, se deben revisar los gastos fijos mensuales y cortar algunos para que "te sobre dinero y lo puedas ahorrar", agregó.



Lara comentó que cumplir el propósito del ahorro requiere dejar los hábitos consumistas que "el mexicano tiene por naturaleza" pues algunos son lujos que no van acordes a la capacidad de pago que tiene la persona.



Además es necesaria una buena educación financiera dado que la población pocas veces conoce términos como "tasa de interés" y la usan en sus créditos de automóvil, tarjeta y nómina.

En cuanto a la salud, la nutrióloga Julieth Puello, del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), hizo varias recomendaciones para alcanzar el propósito de mejorar los hábitos alimenticios y, como consecuencia, bajar de peso.



No utilizar el azúcar, por ejemplo, en el café, ya que no es necesario que vaya acompañado de endulzante, ni tampoco el llamado pan dulce como es común en el desayuno mexicano.



Disminuir el consumo de proteína animal y sustituirla por proteína vegetal y el aporte de sal, pues "muchas veces ni hemos probado los alimentos cuando ya le estamos poniendo", comentó.



La nutrióloga propuso a las personas incluir en su dieta productos con fibra como el pan integral, la fruta y verduras, así como establecer horarios de comida y respetarlos para no comer por ansiedad.



Precisó que es muy importante comer despacio, en no menos de 20 minutos, y evitar las distracciones como utilizar el teléfono móvil o mirar la televisión.



Además es necesario realizar actividad física moderada que se disfrute diariamente por al menos 30 minutos, sostuvo.



Puello señaló que son pocas las personas que logran cumplir el propósito de mejorar su salud.



"Estamos hablando de que de 10 personas que pueden llegar a consulta para una alimentación saludable, lo logrará una persona".



Mencionó que en parte se debe a que tras ver los primeros resultados las personas se confían y se dan permiso de comer otros alimentos no saludables.



"En enero después de la rosca (6 de enero), llegan, bajan de peso y como al mes y medio desaparecen" las restricciones y regresan a sus viejas rutinas.



Para mantener el ánimo del inicio de año en tener una vida saludable, la especialista recomendó rodearse de personas sanas con hábitos saludables y contagiarse.



"Que no sea un propósito más de año nuevo, que sea un cambio en nuestro estilo de vida y sea parte de nosotros", puntualizó.

