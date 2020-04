Bajo observación | El Covid-19 se apodera de la Internet

El aislamiento físico contra el coronavirus Covid-19 no asegura el aislamiento informativo.

Según datos de Google, al momento, tres mil 570 millones de noticias en internet están asociadas al término “coronavirus”.

Este número supera en mucho a los términos SARS, VIH o ébola.

El interés mostrado por los mexicanos por contenido asociado al virus no ha cesado desde que inició la pandemia.

En promedio...

La mitad de los pacientes que fallecieron tuvieron nueve días los síntomas de la enfermedad, señala la Secretaría de Salud.

“Nosotros reconocemos explícitamente que tenemos 26 mil“ y las personas que pueden ser observadas son 3 mil 181, dijo el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, quien tomó más de una hora en explicar cómo un profesor el método técnico de los casos.

Al presentar su modelo Centinela de Vigilancia epidemiológica, el subsecretario dijo que cada una de las 3 mil 181 personas que han sido confirmadas mediante una prueba como portadoras del Covid-19 “representa a otras 12, vamos a redondearlo, que no fueron a consulta, qué no tenían síntomas, que su médico no identificó y que cumplían la definición de caso, etcétera”.

