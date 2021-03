Bajo observación | Las clases presenciales van a regresar a estos estados

En abril se estaría en posibilidad de regresar a las clases presenciales en Campeche, siempre y cuando se avance en el Plan de Vacunación a adultos mayores, señaló el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Destacó que otros estados que están en posibilidad de regresar a las aulas son Veracruz, Chiapas, Sonora y Chihuahua, considerando la situación del semáforo.

“En el caso de Campeche, ya se llegó a un acuerdo para que gradualmente se regrese a las clases presenciales, y una vez que terminemos de vacunar a adultos mayores, por esta situación, vamos a vacunar a maestros para el regreso a clases para terminar el ciclo escolar con clases presenciales”, dijo el mandatario al señalar que el retorno gradual se podría dar en abril o mayo, cumpliendo con el protocolo acordado con el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, la Secretaría de Educación y el gobierno de Campeche.

“La prioridad de los adultos mayores; se debe a que buscan prevenir cualquier situación no deseada, como un repunte o nueva ola de contagios, como se está habiendo en algunas partes del mundo (…) No queremos que venga una situación desesperada, un repunte y ‘toco madera’, para que no se presente una nueva ola, que ya estén protegidos los adultos mayores”, enfatizó. Con información de El Heraldo de Tabasco









