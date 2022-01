Caso Tadeo: Barbosa asegura que se aplicará toda la fuerza contra involucrados

Toda la fuerza del estado en contra de los servidores públicos que permitieron que ocurriera el caso del bebé Tadeo, quien fue hallado sin vida en un contendedor de basura dentro del penal de San Miguel, eso fue lo que anunció el gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, luego de mencionar que el estado está ofendido por este hecho

“No vamos a dejar de conocer los detalles de todo, se los digo, para quienes estén involucrados sepan que vamos tras ellos con toda la fuerza del estado, estamos ofendidos en Puebla por lo que hicieron estos malvados, estos seres diabólicos y tenemos que dar ejemplo de que en Puebla la ley se aplica y los monstruos y mentes retorcidas hay que extraerlas del estado”.

Fue en su habitual conferencia matutina, en donde el mandatario confirmó que la Fiscalía General del Estado (FGE) detuvo por este caso a varios funcionarios y trabajadores de San Miguel, incluyendo al director, subdirector, jefes de turno, así como custodios. Hasta el momento, hay 23 órdenes de aprehensión y 21 ejecutadas.

Barbosa Huerta, confirmó que los servidores públicos que trabajaban en el reclusorio y que les fincaron procedimientos penales son los que permitieron que ocurrieran estos hechos y los que no aplicaron las reglas de seguridad a las personas que entraban y salían del penal.

“Yo estoy escandalizado de todo esto, pero nada también que no sea ajustado a los procedimientos legales (…) de las 21 personas detenidas hay una mujer servidora pública y pronto habrá un esclarecimiento generalizado de todo (…) esto no debió haber ocurrido, así como no debió de haber ocurrido que allá en Iztapalapa se hubiera exhumado a la persona”.

Aseguró que su administración no ha sido omisa ante este caso y prueba de ello es que ya hay ordenes de aprehensión, así como procesos judiciales en contra de los funcionarios que trabajaban en el penal. Dijo que la vida en los reclusorios es muy compleja, pero que no hay compromisos con nadie y que determinarán responsabilidades sin importar los cargos.

“Estamos revelando toda la forma en como está funcionando, recuerden que hay 23 órdenes de aprehensión y 21 ejecutadas, tiene que ver con supervisores, custodios y todo un esquema, pero vamos a hacer una renovación completa, así es como se debe de actuar para mejorar las condiciones de esto”.

No obstante, aceptó que en San Miguel dejaron de aplicarse varios protocolos de seguridad y que todos los reclusos, así como visitantes deben de ajustarse a la nueva seguridad que van a determinar. No dio detalles del nuevo sistema, sólo dijo que en este lugar ya no se evitarán las revisiones.

“Todo eso se sancionará por eso están sujetos a un proceso judicial y a una imputación (…) Se otorgaba el derecho de exentar de la revisión a personas y a vehículos que entraban al reclusorio y eso no puede ser. Hasta donde llegue la responsabilidad, aquí no hay ningún compromiso con nadie”.

Luego de confirmar que Rogelio López Maya y Alfredo Vargas Quintanilla fueron removidos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y la Subsecretaría de Seguridad de Centros Penitenciarios del estado de Puebla, respectivamente por el caso del bebé Tadeo, anunció que habrá una renovación completa en todo el esquema de la dependencia de seguridad y en el penal.

“Las decisiones que el gobierno asumió de relevo del secretario de seguridad pública y del subsecretario de reclusorios tienen que ver con establecer mejores condiciones de funcionamiento y poder esclarecer los hechos que todavía están en curso como indagatorias antes la Fiscalía relacionado con la aparición de un cadáver de un menor en los contendedores de basura en San Miguel”.

Agregó que el nuevo personal que ha propuesto tanto en la Secretaría como el Cereso, son jóvenes y servidores públicos honestos. Incluso, informó que la mañana de este 25 de enero entró en funciones una nueva directora al reclusorio, pero no reveló su nombre.

“Allá en otro tiempo construyeron todo un pueblito en San Miguel y eran decenas de departamentos de privilegios para alojar a personas en condiciones de privilegios, prostitución y drogas, fueron destruidos y ladrillo a ladrillo se fue acabando con todo y hemos mejorado”.

Insistió en que su gobierno no tiene vínculos con la delincuencia y que en Puebla no se fabrican delitos y que, por tal motivo, no dejará que la impunidad se instale en el territorio. En este punto dijo que el Estado no estará vinculado con la delincuencia como lo hubo en administraciones pasadas.

“Yo no voy a descartar ni una línea de investigación, lo vamos a aclarar y estamos a punto de aclararlo completamente, para aquellos que especulan que tales grupos criminales son los que están queriendo hacer cosas como una venganza política no se preocupen, vamos a investigar y definir todo (…) no van a desestabilizar a nuestro estado con hechos delictuosos (…) con este gobierno se topan y vamos a seguir aplicando la ley con toda firmeza sin inventar hechos”.

