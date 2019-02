Becarios del Conacyt, sin apoyos para este año

El cambio en la dirección del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) está trayendo problemas para los becarios en el extranjero, quienes han denunciado que desde el primero de enero de este año se han retrasado la entrega de las becas.

Patricia Santillán Carvantes es becaria Conacyt que actualmente está estudiando el doctorado en Recursos Naturales en la Universidad de Leuphana, en Alemania. Aunque su beca estipula que al mes debe de recibir mil 362 euros (unos 29 mil 740 pesos) para su manutención básica, hasta el 15 de febrero seguía sin recibir el apoyo económico de los dos primeros meses de este año.

“Mi beca debía comenzar a principios de enero, después del cambio de administración, sin embargo las personas que llevaban nuestros casos nos comentaron que el nuevo director de becas no estaba dado de alta en el sistema así que no podían formalizarnos a los nuevos becarios y en consecuencia realizar el pago. No tenían fecha de cuándo sería eso posible”, dijo.

Es por esto que Patricia, junto con otros seis becarios de Conacyt, envió un escrito tanto a la directora de Conacyt, María Elena Álvarez-Buylla, y al secretario de Hacienda, Carlos Urzúa, para que resuelvan los problemas administrativos y liberen los recursos.

“A algunos de mis compañeros les comentaron que era porque Hacienda aún no liberaba el recurso, o que la persona encargada ya no trabajaba ahí. Muchos rumores y nada concreto sobre cuándo recibiríamos nuestros pagos”, añadió la estudiante de posgrado.

Foto: Cuartoscuro

Según el Sexto Informe de Gobierno de Enrique Peña Nieto, durante 2018 se otorgaron seis mil 533 becas para estudiar posgrado en el extranjero.

Para Patricia, estas becas son una gran oportunidad de crecer profesionalmente, ya que además del aporte cultural que una persona recibe por vivir en otra parte del mundo, también representa una oportunidad de platicar frente a frente con investigadores de altísimo nivel.

INCERTIDUMBRE POR EL FUTURO

El futuro del programa de becas de posgrado en el extranjero de Conacyt se encuentra en la incertidumbre. Hace dos semanas, la titular del Consejo manifestó su preocupación debido a que muchos becarios en el extranjero preferían no regresar al país, por lo cual sería bueno revisar dicho programa.

Aunque varios académicos interpretaron que esto significaría disminuir los recursos, o incluso la desaparición de las becas en el extranjero, el Conacyt de manera institucional lo negó, e incluso ya emitió la convocatoria correspondiente.

CÁTEDRAS CONACYT PODRÍA DESAPARECER

“El problema no es cuántos alumnos están mandando al extranjero, sino qué tan preparados están para recibirnos. Los becarios Conacyt somos personas de excelencia académica, y los centros de investigación de otros lugares del mundo lo notan. No es de a gratis que México tenga la mayor ‘fuga de cerebros’ de Latinoamérica. Necesitamos que haya congruencia entre el número de becas otorgadas y las opciones de integrarse a la ciencia mexicana. Así mismo las condiciones laborales deben ser de calidad. Estamos ante el reto de impulsar la transdisciplina como nunca antes”, respondió Santillán Carvantes sobre este punto.

Incluso, lamentó que el programa que sí está por desaparecer sea el de Cátedras Conacyt, donde egresados de posgrado dan clases en instituciones de educación superior, esto bajo el financiamiento del Consejo.

Sin embargo, Álvarez-Buylla dijo que están pensando en desaparecerlo ya que ha “engordado” la nómina de la institución al registrar a alrededor de mil 500 personas en un programa que no aporta mucho a la ciencia y tecnología.