Becas Benito Juárez 2022: alertan por fraude con mensajes de fecha límite

La Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez (CNBBBJ) alertó sobre un nuevo fraude que se realiza en la plataforma de comunicación Whatsapp a los beneficiarios de la Beca Benito Juárez.

De acuerdo con la dependencia, a través de mensajes de voz y llamadas piden a los estudiantes sus datos personales debido a que la página de las becas no está funcionando, por lo que los pagos no están disponibles y no alcanzarán la fecha límite.

La coordinación invita a todos los estudiantes a estar al pendiente de las redes sociales oficiales de la dependencia, pues aseguraron que los funcionarios encargados del manejo y del funcionamiento de la beca, nunca solicitan datos personales, ya sea por correo electrónico o teléfono, y menos por WhatsApp.

Los principales mensajes con los que buscan sacar información es para arreglar bajas de la beca por bajo nivel académico, por fallas en el sistema, o por una nueva inscripción dentro de la plataforma, además de ayudar con las fechas límite de cobro.

La dependencia reiteró que se debe evitar cualquier registro a través de grupos de Whatsapp, Facebook, ligas de Google, y cualquier sistema dudoso que les ofrezca un apoyo y les solicite datos personales.

En caso de caer en fraude, la CNBBBJ invita a los afectados a realizar denuncias en la página oficial, así como en Twitter o Facebook, para resolver cualquier fraude.

En México, la CNBBBJ otorga un apoyo económico de casi 9 millones de estudiantes a nivel nacional, esto de acuerdo con la dependencia.