Blindaje a Palacio Nacional es para prevenir y evadir el acoso por las elecciones: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador mencionó que el blindaje que se colocó el martes frente a Palacio Nacional con altas placas de acero, es para prevenir y evadir el acoso de provocadores que quieren que su Gobierno actúe con represión contra manifestantes.

“Es para prevenir, para evadir el acoso y no caer en la trampa de la violencia y también por las circunstancias, porque hay elecciones y hay quienes desean que hubiese represión. Son tiempos de zopilotes entonces tenemos que actuar mucha prudencia” dijo el presidente en su conferencia matutina.

El mandatario subrayó que era posible que grupos entraran a Palacio Nacional para prenderle fuego, lo cual sostuvo sería aprovechado por los conservadores y la prensa para hacer un escándalo.

"Es mejor prevenir, porque hay muchos infiltrados (…) imagínense para los conservadores que se metan 20 30, 50, 100 al Palacio y prendan fuego, que es lo que quieren. Desearían eso”, dijo el presidente.

También acusó que ha habido escándalos de la prensa por los apagones masivos en el país, aunque esos escándalos no sería nada en comparación con los gritos que darían periodistas como Ciro Gómez Leyva Carlos Loret de Mola y otros periodistas con un ataque al interior de Palacio Nacional.

Asimismo, comentó que la protección a Palacio Nacional es para evadir eventuales ataques en este periodo electoral y por las manifestaciones que están por venir.

Foto: Sergio Vázquez / La Prensa

Además, el presidente acusó que sus adversarios utilizan grupos de mujeres y de otros sectores para atacarlo pues están molestos por el combate a la corrupción que ha emprendido.

Este miércoles habrá una protesta de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) y el domingo un mitin de la “Marea Rosa”, contingente político opositor al régimen del tabasqueño.

El presidente confirmó que la bandera nacional de la Plaza de la República será izada normalmente. El presidente justificó que no se había izado la bandera antes porque los soldados no pueden salir de Palacion Nacional cuando hay manifestaciones, pero no cree que alguien sea capaz de dañar al .

Finalmente, dijo que las vallas metálicas que resguardan Palacio Nacional permanecerán hasta después de la elecciones.