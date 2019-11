Bloqueo de policías federales en AICM, un acto de provocación: Durazo

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo Montaño, calificó el bloqueo de policías federales en inmediaciones del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, como una "provocación, una acción indebida, un acto franco de provocación, particularmente por la violencia con la que se expresan".

Por ello, llamó a policías inconformes a no afectar a la ciudadanía luego de que llevaron a cabo protestas en un intento de bloqueo al AICM para exigir al gobierno que sean indemnizados tras negarse a su traslado a la Guardia Nacional.

"Lamentamos esta iniciativa de este grupo, tienen conocimiento pleno del proceso administrativo para su incorporación al programa de retiro, que está próximo a cerrarse, eventualmente hoy, a más tardar mañana”, dijo a aquellos policías que aún se niegan a formar parte de la Guardia Nacional.

En entrevista posterior al lanzamiento de programa piloto de IPH homologado, el secretario aseveró que no tienen inconveniente en incorporar a este programa de retiro a aquellos elementos que no deseen su traslado a la Guardia Nacional, al argumentar que no tiene interés de sumar al nuevo cuerpo que no tenga un expediente limpio.

Insistió que el objetivo es construir una Guardia Nacional de estándares internacionales, motivo por el cual será sumamente cuidado el perfil de los elementos.

Durazo Montaño encabezó la presentación del Informe Policial Homologado Móvil, que se comenzará a aplicar en 15 municipios del país.