Brozo anuncia el final de "El Mañanero" tras 25 años al aire

El periodista Víctor Trujillo, quien personifica a Brozo, anunció la salida del aire de su programa "El Mañanero", que se transmitía desde hace un año en la estación de radio Aire Libre de FM.

"Mis niños y mis niñas, aquí en 'El Mañanero', estamos en semana de despedida. El próximo viernes será nuestro último programa en Aire Libre y se los queríamos comunicar desde hoy para no agarrarlos con sorpresa o que pensaran que era un braguetazo de emergencia, un asunto de vísceras, una cuestión de conflicto. No, no, no hay conflicto", dijo en la edición de este lunes.

🔴 #ElMañanero está en VIVO por @YouTube🤡📻✨→ https://t.co/7Dva62WUwh pic.twitter.com/ReHWRTqpZE — brozo xmiswebs (@brozoxmiswebs) November 25, 2019

"El Mañanero" cumplirá 25 años de transmisión el próximo jueves 28 de noviembre.

Brozo aseguró que esta decisión fue tomada en conjunto con la estación de radio.

"No hay conflicto. Tanto Aire Libre como El Mañanero hemos decidido terminar el programa el próximo lunes, donde estaremos cumpliendo un año y donde esta semana, el 28, El Mañanero estará cumpliendo 25 años de haber aparecido. El viernes 29 nos despediremos de todos ustedes en esta etapa".

Ante esta noticia, las reacciones en redes soclales no se hicieron esperar.

Muestras de descontento y mensajes que acusan censura ante la medida, son algunas de las impresiones que se han visto en Twitter tras el anuncio de Brozo.

No pues, neta que sin Brozo de plano no escucharé ningún otro noticiero... Espero que te quedes en YouTube o hagas tu propio espacio en la red para tu noticiero... Allá nos veremos! — «VenomX2001» (@VenomX2001_) November 25, 2019

El próximo viernes será el último programa de @brozoxmiswebs en @airelibre_fm . Lamento el cierre de este ciclo, uno + de los q #Brozo ha vivido. Su voz es necesaria, a pesar de (o por ello mismo) un ambiente nacional con frecuencia crispado. Un abrazo y espero q pronto reinicie — Julio Astillero (@julioastillero) November 25, 2019

¿Otra vez nos quedaremos huérfanos de payaso?

¿Qué pasará con el programa?

¿A dónde se va Brozo?

¿Censura? ¿Piedra en zapato de ALGUIEN? — OSCAR HERNANDEZ E. (@KarozIII) November 25, 2019

¿Se termina esta temporada del mañanero o se cambian de estación?.

Por favor aclárenlo, ¿Se volverán un canal en youtube/twich en lo que regresan a una estación de radio/tv? — Luis Enrique Ochoa (@kiktra) November 25, 2019

