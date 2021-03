Burlan vigilancia en Palacio Nacional, sorprende joven a AMLO

Un ciudadano burlo la vigilancia en Palacio Nacional y llegó hasta la conferencia mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador a quien abordó ante sorpresa de todos los presentes y planteó su petición casi al oído.

Fue en los momentos en que el titular de la Profeco, Ricardo Sheffield, daba su informe de los precios al consumidor de los combustibles, cuando apareció una persona de nombre José Luis, que se plantó frente al Ejecutivo para explicar su problema laboral.

Con una sudadera oscura, pantalón de mezclilla y pelo corto, el joven se acercó al Ejecutivo a quien explicó su problema familiar que enfrenta luego de salir de la cárcel.

Al improvisado y sorpresivo encuentro se acercó la responsable de Atención Ciudadana, Leticia Ramírez Amaya, mientras Sheffield volteaba con el reojo para ver lo que ocurría a sus espaldas.

Ramírez Amaya explicó que la persona se llama José Luis y tiene 31 años de edad, originario de Durango, que llego a explicar su desesperación porque dice que le plantaron droga y lo metieron a la cárcel y no tuvo apoyo de nadie, tiene a su madre enferma y una hija y se dificultad al salir de prisión. Lo que quiere es encontrar un camino para rehacer su vida, dijo la funcionaria.

Está mucho más tranquilo y no entró por atención ciudadana, por lo que se está se está investigando cómo logro entrar a Palacio Nacional.

Mientras en Palacio Nacional se revisan todas las grabaciones del circuito cerrado, para ver cómo ingresó y cuáles fueron las fallas en la seguridad.

En su oportunidad, el presidente López Obrador comentó que no se puede tener tanta vigilancia, antes existía el Estado Mayor Presidencia, con 8 mil elementos, un exceso, era un poder al interior del gobierno, con mucha prepotencia, y abusos de autoridad y ahora nada más son ayudantes civiles, yo no tengo guardaespaldas, porque el que nada debe nada teme y estoy tranquilo con mi conciencia, comento.

Recordó que siempre he tenido comunicación con la gente, “y ahora estoy padeciendo con la pandemia porque no puedo escuchar a la gente, convivir más con la gente, porque no se permite y además por cuidado, pero no es posible encerrarse, no es vida, no se puede vivir encerrado, por eso suceden estas cosas, pero no hay nada que temer’’.

En tanto, Leticia Ramírez dijo que hasta febrero de 2021, la dirección de Atención Ciudadana ha documentado más de 210 mil gestiones, que han sido canalizadas a 43 dependencias, mismas que ofrecen respuesta al ciudadano.