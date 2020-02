Buscan a pasajeros que viajaron con infectado de coronavirus en CDMX

La Secretaría de Salud de la Ciudad de México ya busca a las personas que venían en el mismo vuelo, procedente de Italia, en el que viajó el hombre de 35 años que se convirtió en el primer caso confirmado del nuevo coronavirus (COVID-19) en el país.

La titular de la dependencia, Oliva López Arellano, detalló que están contactando a la aerolínea para poder evaluar a las personas que viajaron con él. Además, otras seis personas, familiares del hombre de 35 años, están en evaluación para determinar si fueron contagiadas.

"El rastreo de contactos es muy importante. Lo hace la Secretaría local con apoyo de la Secretaría del Gobierno de México, lo hace el área de epidemiología y se contacta con aerolíneas", dijo López Arellano en entrevista tras un recorrido de supervisión en el mercado de la Nueva Viga, en Iztapalapa.

No obstante, la funcionaria aseguró que una persona infectada con el coronavirus puede contagiar a una o dos personas más, lo cual es bajo, si se compara con el sarampión, cuyo portador puede contagiar a 12 personas y de esta manera esparcirse más rápido.

Explicó que pese a la confirmación de un caso de coronavirus en la Ciudad de México y otro en Sinaloa, la capital del país se mantiene en fase preventiva, por lo que por ahora sólo son necesarias las medidas de higiene personal para prevenir el contagio, como lavarse las manos con jabón frecuentemente, usar gel antibacterial, no tocarse ojos, nariz y boca con las manos sucias, estornudar sobre el ángulo interno del brazo, mantenerse hidratados, entre otras.

"En este momento estamos en la fase de casos importados, hay mucha enfermedad respiratoria por la temporada, estamos todavía en temporada de influenza, entonces no es para preocuparse si alguien tiene un cuadro respiratorio".

"(Se monitorea) sólo a personas que hayan tenido antecedente de viaje a China, a Italia y otras zonas como Singapur, Japón, Hong Kong. Si la gente no viajó a esos sitios, si no tuvo contacto con alguien que viajó a esos sitios, no tiene de que preocuparse, seguramente puede tener un catarro o hasta una influenza, se puede atender, pero no debe preocuparse del nuevo coronavirus", aclaró en un intento por llamar a la calma.

Por ahora se mantendrán solamente con el protocolo de Vigilancia Epidemiológica del Aeropuerto, a través de Sanidad Internacional, en el que se reporta desde el avión al pasajero enfermo, "se evalúa a pie de avión y se interroga. A partir de ahí se pasa a otro filtro aislado para hacer un interrogatorio a profundidad".

Sobre la persona de 35 años que se confirmó como el primer caso del coronavirus en la Ciudad de México, precisó que no se detectó en el Aeropuerto Internacional porque al momento de su arribo todavía no se monitoreaban los vuelos de Italia, ya que ese país aún no registraba contagios comunitarios, sino sólo importados.

Su cuadro de síntomas es leve, dijo, "tiene un catarro común, por así decirlo, tiene el antecedente de viaje a Italia, tuvo fiebre, dolor de cabeza, un poco de rinorrea y dolor de garganta, no tuvo más, pero el antecedente de viaje a Italia fue lo que alertó".