Buscan que a partir de 2019 salario mínimo alcance los 104 pesos

El aumento al salario mínimo a partir de enero de 2019 podría alcanzar entre 102 y 104 pesos diarios, adelantó la próxima titular de la Secretaría del Trabajo, Luisa María Alcalde Luján.

“Esa es la primera propuesta que se está discutiendo con los diferentes sectores –patronal, obrero y gubernamental- y regiría a partir del 1 de enero de 2019’’.





¿Desaparece la Comisión Nacional de los Salarios Mínimo?

Lo que es viable, recuperar esa figura, es un compromiso y creemos que de manera responsable “podemos ir recuperando el salario mínimo, no puede ser una figura que esté por debajo de la pobreza, que alguien que gana esa cantidad no le alcance ni para vivir’’.

“Estamos ya en pláticas para que haya un primer incremento significativo para 2019 y así poder ir recuperando a la Conasami, mientras no se determine otra cosa’’.

¿No será fácil lidiar con líderes colmilludos?

Hay nuevas reglas y todos nos vamos a sujetar a la democracia, a la libertad y nosotros vamos a hacer muy respetuosos de la autonomía, de las diferentes organizaciones y garantizando siempre la democracia en estos procesos’’.

Respecto a los jóvenes, Alcalde Luján dijo que se tiene uno de los programas prioritarios que es “Jóvenes construyendo el futuro’’, fundamental. Atender a los millones de jóvenes que alrededor del país no han tenido oportunidades.

El propósito es becarlos con 3 mil 600 pesos mensuales y cobertura médica, pero la idea, sobre todo, es la vinculación en actividades productivas, en empresas grandes, pequeñas medianas; capacitarlos durante un año para que adquieran herramientas y obtengan certificación, explicó en entrevista.

¿Trae candados las becas para dar resultados?

La condición es capacitarse, no es beca sin ningún tipo de actividad, es una beca a todos aquellos que puedan asistir a centros de trabajo a capacitarse, a incorporarse a las actividades productivas de los diferentes talleres, negocios y empresas.

Los jóvenes tendrán un seguimiento mensual que permita verificar si asisten a capacitarse, que acuden, que tiene buena actitud; también si la empresa lo respeta, si lo capacita conforme a los lineamientos o lo tiene en otro tipo de actividades. Es garantizar la oportunidad de cualquier mujer u hombre de tener un futuro en sus lugares de origen.

La beca, refrendó Alcalde Luján, tiene una duración de un año, son 3 mil 600 pesos mensuales y es beca para capacitación en el trabajo.

¿Y quién no responda?

Quien no responda y no asista, quien no quiera capacitarse, se suspende la beca. Todo el programa de construyendo el futuro; uno de capacitación en trabajo y otro en universidades, tiene un presupuesto alrededor de 108 mil millones de pesos para atender a 2 millones 600 mil jóvenes. De ese número, la idea es que 300 mil jóvenes puedan acceder a estudios universitarios.

“Ya tenemos muchos pre inscriptos en la página de internet: www.jóvenesconstruyendoelfuturo.mx. También ya inició el censo que ha logrado identificar a muchos de estos jóvenes de donde están, pero a partir de enero se abrirá la puerta de muchos centros de inscripción para que a nadie le quede muy lejano y todo aquel que quiera pueda acceder al programa", concluyó.

