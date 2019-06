Cada escuela recibirá 100 mil pesos para obras: Ildefonso González

El gobierno federal prepara un programa de infraestructura escolar donde le otorgará directamente 100 mil pesos anuales a cada uno de los 160 mil planteles de educación básica del país para que sean maestros, padres y alumnos los que decidan en qué usar el dinero. “Parece poco dinero, pero en las zonas de alta marginación es importante todo lo que se puede atender de esta manera”.

Ildefonso González, director de Infraestructura Educativa del Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa (Inifed), dijo en entrevista con El Sol de México que están en el proceso de elaborar lineamientos y reglas de operación.

“Se va a impulsar un programa en el que directamente puedan bajar a las escuelas recursos económicos en el orden de 100 mil pesos a cada plantel, para poder llevar a cabo la atención de las necesidades más apremiantes. Esto tiene la virtud y la filosofía de que nadie mejor que los propios usuarios, maestros, padres de familia y alumnos, que son quienes saben cuál es la mayor prioridad y urgencia en su plantel”, dijo.

El funcionario admitió que este dinero es poco para las carencias de varias escuelas, al grado de que la mitad de los 160 mil planteles de educación básica tienen algún tipo de carencia.

“De los 160 mil planteles, 80 mil carecen de algo, o no tienen agua potable constante, o no tienen energía eléctrica”.

Este programa sustituirá a Escuelas al Cien, el cual se quedó corto con los objetivos económicos pues de los 50 mil millones que se proyectaron, sólo se bajaron 40 mil millones.

“Solamente se han colocado 40 mil millones, de ellos se han ejercido por los estados alrededor de 37 mil millones, esto a partir de diciembre de 2015. Los otros tres mil millones están en un fideicomiso y en función del avance que están registrando los programas de construcción de las diferentes entidades es que se van liberando”, añadió.

¿Cómo encontraron la infraestructura de las escuelas?

Hay más de 200 mil planteles de diferentes niveles, entre públicos y privados, que conforman esta infraestructura, me refiero a inmuebles, por un mismo plantel puede albergar más de una escuela. De éstos, 160 mil son de nivel básico, entonces una apuesta muy importante poder atender y dar mantenimiento y mejorar las condiciones de estos planteles.

Por esta razón, y muy consciente de esta problemática platicada incluso por el presidente con los mismos maestro, es que se ha decidido impulsar un nuevo programa de rehabilitación y mantenimiento de planteles educativos, porque efectivamente estos 160 mil planteles requieren en mayor o menor medida, pero todos requieren mantenimiento y ampliaciones.

¿En qué consiste el nuevo programa de infraestructura escolar?

Se va a impulsar un programa en el que directamente puedan bajar a las escuelas recursos económicos en el orden de 100 mil pesos a cada plantel.

En el sureste hay muchas carencias en infraestructura ¿No valdría la pena que además de este programa un mayor apoyo a los 100 mil pesos?

Tal vez no les alcance ni para un salón, pero consideremos que si son 160 mil planteles, por 100 mil pesos a cada uno son en total 16 mil millones de pesos, es una cantidad única. Pero además no va a ser única, sino que se va a ir replicando en años subsecuentes, es poco a poco generar condiciones para ir mejorando. El rezago es histórico, no es un recurso que vaya a resolver plenamente y a cabalidad las necesidades, pero el programa es un buen principio.

Son escuelas que no han tenido apoyo por muchos años, insuficiente, pero es una muy buena ayuda para que mejoren.

¿En la administración pasada se logró subsanar el problema de la infraestructura escolar?

Se debe de reconocer que hay un problema importante, no sólo en servicios sanitarios, sino inclusive en aulas. La infraestructura es amplia, pero los requerimientos son más. Constantemente se están creando escuelas como planteles educativos, en este sentido se crean aun cuando no exista el edificio escolar correspondiente, siguiendo la política de primero crear las condiciones para una escuela para que tengan acceso a la educación los infantes, aunque no necesariamente se cuente en ese momento el edificio escolar, éste se va consolidando conforme pasan las etapas.

¿Cómo trabaja el Inafed para resolver la problemática?

Los recursos los manejan directamente las entidades, tanto el Fondo de Aportaciones Múltiples como también Escuelas al Cien. De Escuelas al Cien el ánimo era llegar a los 50 mil millones de pesos para atender la infraestructura pendiente que se tiene en todo el país, pero solamente sólo se han colocado 40 mil millones, de ellos se han ejercido por los estados alrededor de 37 mil millones, esto a partir de diciembre de 2015.

Toda la ejecución ha sido a través de los institutos locales, con la validación normativa que esta institución realiza, en cuanto al diseño, a las capacidades y que cumplan las normas de infraestructura.