Cada quien opine lo que quiera, López-Gatell dice a Frenk y Narro

Que “cada quien que opine lo que quiera”, aseguró el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell al responder a quienes señalan que la conducción de la pandemia no tiene claridad, consistencia, ni es creíble en el manejo de los datos.

En conferencia de prensa en Palacio Nacional, el funcionario respondió a El Sol de México sobre los señalamientos de los ex secretarios de Salud Julio Frenk, José Narro y Salomón Chertorivski, quienes consideran que falta liderazgo y rectoría en las decisiones: “Los respeto mucho, que bueno que opinen, que estén activos, igual que cualquier ciudadano, todo mundo debe de opinar”.

Al preguntarle qué opinión le merece que cinco gobernadores: Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila, Durango y Michoacán han integrado un frente opositor a las medidas que él ha impulsado desde la federación, crearon sus propias medidas para contener al Covid-19 y que incluso le ha llevado a enfrentarse al gobierno de Jalisco, López-Gatell afirmó: “Toda opinión es válida, cuando se trata de opinar hay estilos, hay preferencias. nosotros trabajamos sobre técnica, sobre ciencia, estamos dando un mensaje técnico, pero no quiere decir que la gente puede privarse de opinar, cada quien puede preferir el color rojo, el color azul, a mí me gusta la obra de Siqueiros y hay a quien no le gusta la obra de Siqueiros, si quieren opinar qué bueno que haya pluralidad, hay un país libre, debemos acordarnos siempre de la libertad de expresión y libertad de prensa”.

Esta tarde el gobierno de Tamaulipas exhibió que la Secretaría de Salud no registra el número total de personas fallecidas, a lo que el subsecretario dijo: “Qué bueno que opine".

Ante la calidad de respuestas del funcionario federal frente a la crítica, se le planteó que si él no los ve ni escucha a quienes lo critican: “Lo diré en breve, bienvenida la crítica, bienvenida la libertad de expresión”.