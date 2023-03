Cae noveno implicado en desvíos millonarios en caso Segalmex

Jorge Humberto González Bocardo, excoordinador de Operaciones de Diconsa, fue detenido este martes en Coahuila por su presunta responsabilidad en el desvío de más de 142 millones de pesos en Seguridad Mexicana Alimentaria (Segalmex).

Se trata del noveno implicado con la supuesta compra irregular de más de siete toneladas de azúcar que generó un desfalco de 142 millones 440 mil 883 pesos.

Te puede interesar: Hay ocho detenidos por caso de fraude en Segalmex: Presidencia

De acuerdo con el Registro Nacional de Detenciones, González Bocardo fue detenido en Saltillo, Coahuila, alrededor de la 1:25 de la tarde por elementos de la Fiscalía General de la República (FGR).

Dicha dependencia lo acusa de estar vinculado a delitos de delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y peculado en contra del patrimonio de Selgalmex.

Justicia Giran 22 órdenes de aprehensión contra funcionarios por desvíos en Segalmex

Por este caso siguen prófugos al menos 11 personas más, entre exservidores públicos, personal de empresas coludidas y beneficiarios de los desvíos.

Ayer en su conferencia de prensa, al informar que hasta ese momento eran ocho las personas detenidas por el desfalco en esa dependencia, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que su gobierno actuaría en contra de quienes resulten responsables.

“Hay ocho detenidos, y hay otras órdenes de aprehensión. Y es lo mismo, no hay impunidad, no somos iguales a los anteriores presidentes del periodo neoliberal, o sea, no permitimos a nadie que se robe el dinero, que abuse de su cargo, sea quien sea (...) entonces, nuestros adversarios andan buscando que nosotros actuemos mal, que en este caso, por ejemplo, no presentemos denuncia o digamos, como ellos en sus mentes retorcidas piensan: ‘A estos no los tocas’. Ni que fuera el INE. ‘El INE no se toca’, ‘Calderón no se toca’, ‘García Luna no se toca’, ‘la DEA no se toca’. No, ellos lo saben”, aseguró.

Además de Jorge Humberto González Bocardo, la lista de personas a las que la FGR les finca responsabilidad por esta compra irregular se integra de 11 exservidores públicos más de Segalmex, cuatro personas de las empresas coludidas y seis presuntos beneficiarios de los recursos desviados.

Hasta el momento los detenidos son Carlos Antonio Dávila Amerena, exjefe Jurídico de Diconsa y Segalmex; Roberto Rivera Ramos, exsubgerente de Adquisiciones de Granos y Azúcar; Laura Patricia Hernández Rojas, excoordinadora de la Gerencia de Presupuesto de Linconsa; Simón Escobar Copca, jefe de almacén en Querétaro; Artemio Gutiérrez Rodríguez, subjefe de Operativo de Diconsa en Querétaro.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

También de Jorge Saúl Romero Valencia, accionista de la empresa Servicios Integrales Carregin; José Miguel Ojeda Antonio, administrador único de Carregin y Gonzalo Mora Nateras, quien supuestamente recibió los recursos provenientes de la compañía.