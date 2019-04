Cambia marcación a nivel nacional; desaparecen prefijos 01, 044 y 045

A partir del próximo 3 de agosto, la marcación nacional en México se simplificará para los usuarios de telefonía, lo cual aplicará tanto para quienes quieran llamar a celular como a un teléfono fijo.

De esta manera, se eliminarán los prefijos 01 para realizar llamadas de larga distancia nacional, así como el 044 para hacer llamadas a celulares y el 045 para las llamadas de larga distancia desde líneas fijas a teléfonos celulares.

El comisionado del Instituto Federal de Telecomunicaciones (Ifetel), Rafael Eslava Herrada, dijo que la marcación a 10 dígitos simplificará y homologará los procedimientos de marcación en todo el país, haciendo más sencillo marcar a números celulares y de larga distancia.

¡Nueva marcación nacional a partir del 3 de agosto! Ahora usarás 10 dígitos para llamar a celular o teléfono fijo más sencillo, #SinPrefijos #DesdeAgostoMarcas10 Consulta más información aquí https://t.co/AoSYffsscu pic.twitter.com/6USD7bqtEH — IFT (@IFT_MX) 20 de abril de 2019

“Esta eliminación responde a dos cuestiones básicas: primero, una simplificación en la marcación y la segunda concretar en la mente de los usuarios la reforma constitucional que elimina el cobro de la larga distancia”, señaló.

El comisionado recordó que desde el 1 de enero de 2015 ya no se cobra larga distancia desde telefonía fija, sin embargo, los procesos de marcación no se han adecuado y eso ha provocado que muchos usuarios se cuestionen si en verdad hay una eliminación en el cobro de larga distancia o no.

Es por ello que con esta homologación se busca cerrar “de una vez por todo con el tabú” del cobro en marcación de larga distancia; es así como cerca de 20 millones y medio de líneas fijas, tanto residenciales como comerciales, verán una simplificación en los procedimientos de marcación.

✔ Conoce tus derechos como usuario de servicios de telecomunicaciones y hazlos valer >>> https://t.co/7aSe8SL99E pic.twitter.com/lBPHCetAsB — IFT (@IFT_MX) 19 de abril de 2019

Comentó además que un segundo beneficio para todos los usuarios es que con la modificación en los procesos de marcación, se posibilita la portabilidad geográfica que hoy en día no es posible.

Dijo que durante este tiempo de preparación para que la norma entre en vigor, han acompañado a los operadores en las diversas pláticas que han tenido para identificar cualquier problemática y cualquier solución que como industria habrán de adoptar para llevar a cabo esta marcación uniforme y la eliminación de prefijos.

Abundó que los avances para llegar al 3 de agosto van bien, pues no se han recibido comentarios por parte de algún operador en el sentido de que no van a estar en tiempo.

Registra tu número en el #REPEP para evitar que te llamen ofreciéndote servicios o productos que no deseas >>> https://t.co/bFCOLctYZ8 #SoyUsuario pic.twitter.com/TIwQMeprBW — IFT (@IFT_MX) 18 de abril de 2019

“Todo va conforme a lo previsto y creemos que el 3 de agosto no habrá ningún problema para que ningún operador deje sin servicio a sus usuarios por una deficiencia en la adecuación en sus sistemas que permita implementar la nueva marcación”, aseguró el comisionado del Ifetel.

Incluso, agregó, algunos operadores están a punto de concluir y quieren hacer pruebas ya en los nuevos formatos de señalización, la cual se trata de información que se da entre las redes, que sirva para enrutamientos.

De acuerdo con el Ifetel, la marcación telefónica de servicios especiales como operadora y hora exacta, así como los números de emergencia nacional y locales como el 911 no sufrirán ningún cambio.

