Inicia la Caminata por la Paz con llamado de Sicilia y LeBarón a la unidad nacional

Con un llamado a la unidad nacional para lograr la conciliación y la paz, Javier Sicilia y la familia LeBarón encabezan la Caminata por la Verdad, la Paz y la Justicia que salió esta mañana de Cuernavaca, Morelos, y planea llegar el domingo próximo al Zócalo de la Ciudad de México.

Julián LeBarón afirmó que si el presidente Andrés Manuel López Obrador no los escucha en esta caminata, al menos serán vistos por millones de mexicanos para advertir que la emergencia por la inseguridad es real.

🔵 #Actualización | Da inicio la #MarchaPorLaPaz encabezada por #JavierSicilia y la Familia #LeBarón que llegará al zócalo de la #CDMX el 26 de enero

📹: @ISRAMARZ https://t.co/dPwGKEqVQX pic.twitter.com/fNfbgtMBAl — El Sol de Cuernavaca (@SolDeCuernavaca) 23 de enero de 2020

El mandatario ha reiterado que no recibirá a los integrantes de la Caminata por la Verdad, la Paz y la Justicia para no hacer un show propagandístico.

Explicó que el gabinete de seguridad conformado por los secretarios de la Defensa Nacional, general Luis Crescencio Sandoval, de la Marina, almirante José Rafael Ojeda, de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo y de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, atenderán a una comisión en Palacio Nacional.

#AsíLoDijo | Julian #LeBaron comentó que si no los escucha el presidente de la República en esta caminata, al menos serán vistos por millones de mexicanos para advertir que la emergencia de la seguridad es real

📹: @ISRAMARZ https://t.co/dPwGKEqVQX pic.twitter.com/5Q1FZ5posi — El Sol de Cuernavaca (@SolDeCuernavaca) 23 de enero de 2020

“Pueden entrar a Palacio Nacional, van a ser recibidos, pero no los voy a recibir yo, los va a recibir el gabinete de seguridad, para no hacer un show, un espectáculo, no me gusta ese manejo propagandístico. Los va a recibir el gabinete de seguridad y se les va a dar toda la atención, se les va a respetar en todo, van a contar con todo el acompañamiento, para que no sean molestados, están ejerciendo sus libertades”, aclaró.

||Con información de El Sol de Cuernavaca||