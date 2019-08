Campesinos convocan a paro nacional, bloquearán 300 puntos carreteros

Organizaciones campesinas convocan a paro nacional en 300 puntos carreteros del país entre el 8 y 9 de agosto desde las ocho de la mañana, luego de que el gobierno federal se rehusó a discutir la distribución de los subsidios para los pequeños productores.

Al salir de una fallida reunión privada con el jefe de Oficina de la Presidencia de la República, Alfonso Romo, y el secretario de Agricultura, Víctor Villalobos; Francisco Chew, representante del Frente Auténtico del Campo, reclamó que los funcionarios rechazaron instalar una mesa de diálogo con los agricultores por instrucciones directas del presidente.

“El día de mañana vamos a paralizar alrededor de 300 puntos: carreteras, puertos, aeropuertos, esa acción se va a desarrollar el día de mañana. Hubo un comentario en el sentido de mantener el diálogo, pero también nosotros lo que hemos dicho, por lo mismo que nos ha comentado Romo de que hay una directriz presidencial, pues nosotros queremos dialogar con el presidente”, denunció.

Iba empezando la reunión cuando Alfonso Romo y Villalobos les reprocharon que el plantón de casi tres semanas frente a Palacio Nacional, no abonaban a la negociación y hasta que no lo retiren, no escucharán sus demandas.

Además, los campesinos habían solicitado la presencia del secretario de Hacienda y Crédito Público, Arturo Herrera, para restablecer tasas del 6 por ciento para los créditos agrícolas, pero el funcionario nunca se presentó.

El líder de la FAC recriminó que los secretarios no le informan de la verdad al presidente López Obrador, reconocen que no han entregado los subsidios y encima, les dicen que tardarán en entregarlos hasta tres años, pero llegarán.

“Lo que nos contestó campechanamente Ignacio Ovalle fue que puede ser mañana o puede ser en tres años, pero se nos va a pagar, cuando lo que se nos está diciendo es que los recursos se están dispersando de manera correcta y oportuna, eso no está ocurriendo en la realidad del campo, eso lo tienen aquí en las cifras”, afirmó.

Francisco Chew comentó que alrededor de 100 mil campesinos no han recibido los programas sociales, porque el gobierno federal no emitió una convocatoria y sólo se basaron en los padrones de ProCampo y el PIMAF (Programa de Incentivos para la Producción de Maíz y Frijol), para la dispersión.

Las paralizaciones abarcan desde el Programa Para los Pequeños Productores del Bienestar, la entrega de fertilizantes y la compra a precios de garantía en las tiendas de Liconsa y Diconsa.

Aunque con la aprobación de la Ley Garrote, ya es delito bloquear obras públicas y carreteras, paralizarán cuatro puntos del estado.

En total suspenderán el paso en 300 puntos carreteros, puertos y aeropuertos del país, sin pedir botear ni extorsionar, con la participación de organizaciones como Frente Auténtico del Campo, CODUC, UNTA, Cloac, el Campo es de Todos, entre otros.

Francisco Chew aseguró que no quieren que se les devuelvan los recursos a las organizaciones campesinas, sino hacerle saber directamente al presidente Andrés Manuel López Obrador que sus funcionarios no están cumpliendo las promesas de gobierno.

Además, aseveró que el partido de Morena ya no los representa, ante la cerrazón al diálogo y al aprobar leyes que transgreden sus derechos de manifestación.

“Nosotros estamos a favor de la Ley Garrote, Morena la avala. Nosotros estamos a favor de que haya una política de diálogo y atención al campo y hoy en estos momentos, no se está dando el diálogo. Hoy no vemos a los actores de Morena atendiendo nuestros reclamos, como pueden ver la representación no es un asunto de solo declaración, concluyó.