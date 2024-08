Campesinos mantienen plantón en la México-Puebla por mala influencia de abogados: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró este jueves que se están atendiendo las demandas de pago por terrenos a los campesinos que mantienen un bloqueo en la autopista México-Puebla y aprovechó para pedirles que no se dejen manipular por los abogados que los asesoran.

“Están actuando (los campesinos) pues con mala influencia de estos abogados que quieren lucrar porque se está atendiendo la la petición de los campesinos”, sostuvo el mandatario en su conferencia mañanera.

El presidente aprovechó para pedir a los campesinos que mantienen el bloqueo en la Autopista México-Puebla que no se dejen manipular: “Aprovecho para hacerle un llamado a los campesinos para que no se dejen manipular por estos abogados”, mientras añadió que el gobierno no será rehén de nadie.

“Nosotros no podemos ser rehenes de quienes buscan lucrar, porque entonces sería lo mismo de antes”, subrayó.

Además, dijo que su gobierno no cederá a demandas ni chantajes fuera de la ley y solo se pagará de acuerdo al avalúo que se ha establecido.

Nosotros no vamos a ceder ni violar lo que está establecido en las normas, porque además no se debe de olvidar que el presupuesto es dinero del pueblo y no estoy de acuerdo con lo que sentenciaba un antiguo político de qué el conflicto que se resuelve con dinero no es conflicto. Porque antes todo era así explicó.

El mandatario recordó que los daños a los terreno de los campesinos poblanos se ocasionaron hace varios años, cuando construyó la autopista México-Puebla, “o sea lleva décadas, y ellos han mantenido la demanda de qué no se les han pagado sus terrenos o no les pagaron bien, y han acudido a varias instancias y hasta que llegamos nosotros decidimos hacer justicia y pagarles por los daños ocasionados en gobiernos anteriores. Pero nosotros para poder pagar un daño que tenemos que hacer un avalúo”, subrayó.

Sin embargo, sostuvo que los abogados que asesoran a los campesinos están abusando y desean obtener más dinero.

Se tiene el dinero para pagarles a los campesinos y dicen los abogados: no estamos de acuerdo con los avalúos, quieren más. Entonces nosotros no podemos como servidores públicos pagar más de lo que se establece en un avalúo. No sé exactamente cuánto, pero están queriendo abusar y como nosotros no reprimimos, porque es mejor convencer, persuadir”, agregó.

Finalmente, López Obrador insistió en que “se está buscando un arreglo legal y decirle a los campesinos, pues que ayuden y que no se dejen manipular, porque si se afecta mucha gente que no puede transitar , aún cuando se están desviando los vehículos por vías alternas, y ojalá y ellos entiendan esta situación”.

“Ojalá y acepten las condiciones que son justas, y también también que estén tranquilos porque no se les va a reprimir, porque nosotros no somos autoritarios, pero no vamos a ceder a chantajes”, concluyó el presidente.

Desde hace dos días se mantiene el bloqueo de la autopista México–Puebla, en el tramo que va de San Martín Texmelucan a Río Frío, lo que ha dejado detenidos a miles de vehículos, principalmente de carga.

La causa se debe a protestas de ejidatarios de Santa Rita Tlahuapan que exigen el pago de parte del gobierno federal de adeudos por la expropiación de sus tierras que se usaron para la construcción de la autopista en los años 60.