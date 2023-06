Cancelación de NOM de salud deja sin certeza a farmacéuticas, advierte Barra de Abogados

El gobierno de la Cuatroté cuenta con 30 días para presentar la justificación de la cancelación de 35 normas oficiales mexicanas relacionadas con la salud y en caso de confirmarse no sólo se dejará sin protección al paciente y al médico, sino que deja sin certeza al mercado para producir o comercializar las medicinas e insumos que se requieren al atender cánceres de mama, próstata, cervicouterino, diabetes e hipertensión, entre otras, afirmó Carlos Matute González, integrante de la Barra Mexicana de Abogados.

Durante la sesión de Análisis de la cancelación de las Normas Mexicanas en Salud, convocada por la Barra, la Academia Nacional de Medicina y la Academia de Cirugía, el especialista reiteró que en el actual gobierno existe una actitud en la que muchas normas y guías médicas internacionales que se pudieran adaptar, no se emplean por cuestiones ideológicas.

Al exponer el impacto de la propuesta de cancelación de las 35 normas, a partir de la publicación del Programa Nacional de Infraestructura de la Calidad 2023, el pasado 1 de junio, Carlos Matute dijo que el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell cuenta con 30 días para presentar la justificación de la cancelación y en su caso tiene que hacer una propuesta para no dejar un vacío jurídico que establece principios mínimos de operación y al mismo tiempo de calidad.

“Si eso no ocurre se puede dejar sin protección al paciente, al médico y también no generar certeza al mercado para producir o comercializar lo que se necesita, que no se toma en cuenta y es importante. Por eso es preocupante el discurso de López-Gatell que descalifica de entrada a las normas”.

Señaló que no es malo cancelar las normas siempre y cuando se tenga una propuesta que las sustituya y eso se tiene que hacer bajo tres principios: experiencia, consenso y aplicación de la ley.

“Pero cuando la autoridad normativa toma decisiones unilaterales, como ahora. todos los involucrados tenemos la reacción que hemos tenido hasta ahora ante el decreto del 1 de junio y diría es una reacción correcta”.

Explicó que es en función de lo que saben y han participado los colegios y federaciones de médicos, de los pacientes y organizaciones que han colaborado en la realización de esas normas y de actores que en efecto participan porque son parte de un proceso para generar insumos, como lo es la industria farmacéutica.

En su intervención, José Ángel Córdoba Villalobos, el exsubsecretario de Salud en el gobierno del presidente panista Felipe Calderón dijo que muchas de las normas se construyeron en aquella época.

Dijo que se hizo con la participación de los expertos y también de los pacientes y por ello durante la operación del Seguro Social los pacientes se empoderaron de tal forma que empezaban a exigir medicinas y servicios, mientras que ahora “les das cualquier cosa y se conforman porque no saben y muchas veces se pudieran haber mejorado o salvado de tal forma que exigieran el cumplimiento de muchos tratamientos como el cáncer de mama, la detección oportuna en el cáncer cervicouterino.

Tan solo en el caso de la vacuna del VPH, prácticamente ya se tenía a todas las generaciones de niñas de 9 y 10 años con las dosis ahora tiene años que no se aplica.