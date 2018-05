Candidatos felicitan a las mamás mexicanas en su día

En este Día de las Madres, los candidatos a la Presidencia de México felicitaron a las mamás mexicanas, de quienes dijeron son la fortaleza de la sociedad y un ejemplo a seguir.

Meade: A todas las mamás mexicanas mi respeto

El candidato de coalición Todos por México, José Antonio Meade, felicitó a las mamás mexicanas, a quienes reconoció como la gran fortaleza de la sociedad porque con su responsabilidad se administra el salario familiar y de su ejemplo, se guía el futuro de México.

A través de su cuenta de Twitter @JoseAMeadeK, el aspirante presidencial difundió un video en el que expresó: “Igual que para millones de mexicanos mi madre fue mi primera maestra, mi primer ejemplo”.

¡Feliz Día de las Madres! pic.twitter.com/Gj6Zzh77d9 — José Antonio Meade🇲🇽 (@JoseAMeadeK) 10 de mayo de 2018

Por eso, dijo, “quiero felicitar a las mamás y reconocerlas como la gran fortaleza de nuestra sociedad, de su mano los niños mexicanos cada día a la escuela y con su responsabilidad se administra el salario familiar y de su ejemplo, se guía el futuro de México.

“Hoy abrazo a mi madre, a mi esposa Juana, dos de las personas que más admiro y por las que he podido llegar hoy hasta aquí. A todas las mamás mexicanas mi respeto y mi cariño y mi agradecimiento. Feliz Día de las madres”.

Margarita Zavala comparte fotografía con su mamá, Mercedes

La candidata independiente a la Presidencia de la República, Margarita Zavala, felicitó a las mamás de México en su día.

“Mi mamá me enseñó a amar y servir a México. De ella heredé mi vocación de servicio y con ella aprendí a luchar siempre por lo correcto. ¡Feliz #DíaDeLasMadres a ella y a todas las mamás de México!”, escribió en su cuenta @Mzavalagc de Twitter.

Mi mamá me enseñó a amar y servir a México. De ella heredé mi vocación de servicio y con ella aprendí a luchar siempre por lo correcto. ¡Feliz #DíaDeLasMadres a ella y a todas las mamás de México! pic.twitter.com/XHAmDABDs4 — Margarita Zavala (@Mzavalagc) 10 de mayo de 2018

En la red social, la abogada de 50 años de edad publicó una fotografía con su madre, Mercedes Gómez del Campo Martínez, y celebrará también este día, toda vez que es madre de María de 20 años, Luis Felipe de 18 y Juan Pablo de 14.

El Bronco felicita a las tres mujeres que más admira

Jaime Rodríguez, candidato independiente a la Presidencia de la República, felicitó a todas las madres de México en este 10 de Mayo, y expresó su admiración a su señora madre, su esposa y su hija.

Hoy quiero felicitar a tres de las mujeres que más admiro: mi madre, mi esposa y mi hija Zory, por su gran dedicación a su familia y siempre ser un ejemplo de que si haces las cosas de corazón todo es posible. Felicidades también a todas las madres de #México #FelizDíaDeLasMadres pic.twitter.com/DV8qNNbLqc — JAIME RDZ EL BRONCO (@JaimeRdzNL) 10 de mayo de 2018

A través de su cuenta de Twitter @JaimeRdzNL escribió: “Hoy quiero felicitar a tres de las mujeres que más admiro: mi madre, mi esposa y mi hija Zory, por su gran dedicación a su familia y siempre ser un ejemplo de que si haces las cosas de corazón todo es posible. Felicidades también a todas las madres de #México #FelizDíaDeLasMadres”.

Además, publicó una fotografía en la que aparecen, su mamá, su esposa y su hija, en la que les dese un feliz Día de las Madres.

Anaya: Admiro a todas las mamás mexicanas

El candidato de la coalición Por México al Frente, Ricardo Anaya Cortés, felicitó y envió un enorme abrazo a todas las mexicanas con motivo del Día de las Madres.

"A todas las mamás de México, les mando un enorme abrazo. ¡Feliz día! #DíaDeLasMadres", informó a través de su cuenta de Twitter @RicardoAnaya en la que compartió un video de 40 segundos de duración y mediante el cual también envía felicitaciones a su mamá.

"Hoy quiero agradecer a mi mamá que siempre me cuidó. Como todas las mamás, siempre era la primera en levantarse y la última en dormir", añadió el panista.

A todas las mamás de México, les mando un enorme abrazo. ¡Feliz día! #DíaDeLasMadres pic.twitter.com/6PdzBCDaWn — RicardoAnayaC (@RicardoAnayaC) 10 de mayo de 2018

"Admiro a todas las mamás mexicanas que no se quedan calladas ante la maldad. No se cansan, no se rinden, ellas están construyendo un mejor país a través de sus hijas y de sus hijos", indicó.

Anaya Cortés dijo que con valor y con alegría, las mamás alimentan los valores "y nos corrigen, nos enseñan a ser buenos. Gracias mamás por su esfuerzo, gracias por su dedicación y por hacer de México un mejor país para todos".

El video incluye un collage de fotografías de cuando era menor de edad acompañado de su mamá, otras con su esposa e hijos y unas terceras de madres mexicanas sonrientes, y concluye el material con una frase escrita: Anaya Presidente.









