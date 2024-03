Caos en Línea 7 del Metro: miles resultaron afectados por falla

Un auténtico caos se registró al menos durante tres horas a la salida del metro Tacubaya. Desde las 7:33 de la mañana se registró una falla en la Línea 7 del Metro, donde además, las unidades de apoyo de la Red de Transporte de Pasajeros (RTP) no se dieron abasto para atender a los usuarios.

Fue hasta las 10:15 horas, cuando el personal del Sistema de Transporte Colectivo (STC) informó que el servicio del Metro quedó reanudado en su totalidad.

Sin embargo, durante varios minutos los usuarios se aglomeran con la esperanza de poder abordar el transporte e incluso se registraron connatos de broca ante la desesperación de los afectados por no poder llegar a su destino.

Los usuarios buscaban subir a las unidades de RTP que desplegaron para brindar apoyo. Foto: Luis Barrera / La Prensa

En la esquina de las calles José María Vigil y del Parque colonia Tacubaya en la alcaldía Miguel Hidalgo, los usuarios del Metro también se enfrentaron a otro problema, no hubo transporte de apoyo hacia el Metro Auditorio.

En el sitio fueron desplegaron policías auxiliares de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) quienes les informaron la falta de transporte hacia la estación Auditorio por lo que, para llegar, debían caminar hacia el paradero y abordar otro tipo de transporte para llegar a esa estación.

Usuarios tuvieron que caminar hacia la estación Auditorio por falta de RTP. Foto: Aracely Martínez / Ovaciones

Elementos de vigilancia del Metro que portan chaleco naranja recomendaron a los usuarios que se dirigían a la estación Auditorio que se fueran caminando pues solo son dos estaciones.

En el sitio, Angelica Martínez Hernández de 36 años de edad resultó lesionada en su pierna izquierda pues uno de los camiones de RTP le pasó encima con la llanta.

Una mujer resultó herida al ser atropellada por unos de los camiones cuando las personas se aventaron para subir a las unidades de apoyo. Foto: Luis Barrera / La Prensa

En el lugar, la mujer fue atendida por los elementos de la Policía Auxiliar quienes le quitaron su tenis para atenderla.

Miguel Rodríguez, uno de los afectados comentó al periódico La Prensa que esperó 40 minutos en la estación Tacubaya del Metro pues no había podido abordar ningún camión de RTP.

“Llevo 40 minutos aquí y no me he podido mover, yo iba hacia Camarones, a mi trabajo y pues ahorita tuve que avisar porque quién sabe hasta a qué hora me pueda ir”.

Foto: Aracely Martínez / Ovaciones

La mayoría de los afectados usaron su celular para avisar por este medio que se encontraron con el problema.