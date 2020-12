Capacitan a militares para campaña de vacunación contra Covid-19

Personal de sanidad de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) acudió a la Unidad de Congresos del Centro Médico Siglo XXI, ubicado en la Ciudad de México, a tomar un curso de capacitación para implementar la campaña de vacunación contra el Covid-19 en México, prevista para el 22 de diciembre.

Al curso, que tiene una duración de seis horas, asistió un grupo de 150 elementos de la Sedena. Cabe resaltar que junto con personal civil, los militares comenzarán la primera etapa de vacunación contra Covid-19, por lo que el Ejército y la Marina habilitarán sus hospitales, batallones e instalaciones.

Para enfrentar el desafío de distribución de la vacuna contra Covid-19 en todo el territorio nacional, las fuerzas armadas cuentan con 492 aeronaves, entre helicópteros y aviones, que estarán a disposición de la Secretaria de Salud (Ssa) para el traslado.

El informe de seguridad a nivel federal que incluye datos sobre la atención a la crisis sanitaria por la pandemia de coronavirus, señala que en esta misión laboran 476 mil 913 militares y se cuenta con 38 almacenes para el resguardo de insumos médicos.

Desde el inició de la pandemia, las fuerzas armadas rehabilitaron 54 hospitales militares y 44 unidades sanitarias en todo el país para atender a pacientes con Covid-19.

En estas unidades médicas laboran 476 mil 913 militares, de los cuales, 5 mil 65 son médicos especialistas, enfermeras, entre otros, que están en la primera línea de la pandemia.

A través del Plan DN-III-E en atención a la emergencia sanitaria, el Ejército mexicano ha utilizado, hasta el momento, mil 757 vehículos militares para transportar más de 7 mil toneladas de insumos médicos, los mismos que serán utilizados para el resguardo, vigilancia y transporte de la vacuna de los laboratorios Pfizer.

En la primera etapa de vacunación, que iniciará la tercera semana de diciembre, se prevé que las dosis contra el coronavirus se apliquen en las instalaciones de la Sedena como el 23/o. Batallón de la Guardia Nacional (Chivatito), 81/o. Batallón de Infantería (Tlalpan), Hospital Militar de Zona (Campo Militar 1-A) y en el Hospital Militar de Zona (El Vergel), en la Ciudad de México.

Mientras que la Secretaría de Marina (Semar) habilitará el Polígono de Tepetlapa (Coyoacán), 24/o Batallón de Infantería de Marina (Venustiano Carranza), también en la capital del país.

En tanto, en el estado de Coahuila, se vacunará en el Campo Militar No. 6-A, en Saltillo; Campo Militar No. 6-B, Torreón; Campo Militar No. G, Ciudad Frontera; Campo Militar No. 6H, Piedras Negras, instalaciones del Ejército mexicano.