Analiza Aceves del Olmo salida de la CTM por problemas de salud

Carlos Aceves del Olmo, secretario general de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), analiza la posibilidad de dejar la dirigencia de la organización por motivos de salud.

En la presentación del libro "CTM a más de 80 años de su historia", el dirigente argumentó que tiene serios problemas de salud que no le permiten desenvolverse completamente en sus actividades como líder obrero y senador del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Agradezco a mis compañeros del Comité Nacional de la @CTM_MX que están presentes en el Pleno Nacional para refrendar nuestro liderazgo. Estoy firme y seguiré trabajando desde la CTM por los trabajadores de México. — Carlos Aceves del Olmo (@CarlosAceves_) October 21, 2019

Aceves del Olmo expresó: "no tengo cáncer, pero me tienen que cortar la pierna, yo he dicho que cuando no esté bien no tengo que estar aquí".

Adelantó que tendrá una reunión plenaria con los dirigentes de todo el país de la CTM para platicar sobre esa decisión y otros asuntos de la central obrera.