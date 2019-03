Carta a España no busca conflicto sino encuentro: Marcelo Ebrard

El canciller Marcelo Ebrard aseguró que la carta enviada por el presidente Andrés Manuel López Obrador a las autoridades de España es una propuesta de reconciliación histórica, fundada en la verdad, y afirmó que las relaciones bilaterales se mantendrán cordiales y vigorosas.

El titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SER) dijo que con la misiva enviada por el Ejecutivo federal a España no se busca conflicto sino encuentro.

La carta enviada por el Presidente López Obrador a las autoridades españolas es una propuesta de reconciliación histórica. No se funda en el rencor sino en la verdad. No busca conflicto sino encuentro. Las relaciones entre ambos países se mantendrán cordiales y vigorosas.

La carta enviada por el Presidente López Obrador a las autoridades españolas es una propuesta de reconciliación histórica. No se funda en el rencor sino en la verdad. No busca conflicto sino encuentro.Las relaciones entre ambos países se mantendrán cordiales y vigorosas. — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) March 27, 2019

Por otra parte, López Obrador aseguró que al enviar una carta el pasado 1 de marzo, al rey Felipe VI y otra al Papa Francisco para disculparse por los agravios cometidos durante la conquista fue con la finalidad de concretar en 2021 la “reconciliación histórica” ya que se conmemoran 200 años de la consumación de la Independencia y 500 años de la caída de Tenochtitlán.

Perdón que pide AMLO a España se dio hace más de 180 años

Otra de las cosas que generó polémica fue la filtración de este documento en el que el Presidente de la República había enviado dichas cartas, por lo que aclaró que si no se había hecho público fue “por respeto”.

El primer mandatario también confirmó que “no habrá confrontación con el gobierno de España ni con ningún gobierno” y que simplemente “es un planteamiento para hermanar más a nuestros pueblos”.

Con información de Notimex