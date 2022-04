Rubén Albarrán envía carta a AMLO: Sin el aire, ¿quién puede vivir más de tres minutos?

Rubén Albarrán, vocalista de Café Tacvba, envió al presidente Andrés Manuel López Obrador una carta tras haber cancelado la reunión que sostendría con el colectivo #SelvameDelTren, el pasado 25 de abril, donde en forma irónica le “agradece” por el espacio mediático a la organización que pide la detención de los trabajos del Tren Maya.

En una extensa misiva, el músico inició con un “agradecimiento” por no haberlos recibido y explicó sus argumentos.

Albarrán asegura que los integrantes de este grupo diverso decidieron que sería él quien tomaría la palabra en el encuentro, en caso de que les fuera concedida y que su voz se centraría en tres puntos, el primero, “abrazarlo con comprensión, compasión. Nos ponemos en su lugar y sentimos la gran responsabilidad que recae sobre sus hombros y lo difícil que debe ser intentar gobernar a tantos millones de personas y salir bien librado, cuando su entorno sociopolítico y el sistema en el que se juega, es tan megadiverso, y se encuentra tan corrompido”.

Segundo, continúa: “ponernos al servicio de usted, de nuestro pueblo, de nuestro país, de nuestro planeta y de las generaciones futuras”, y tras admitir que no son infalibles, pero caminan “de la mejor manera posible, honrando el propósito común que nos reúne”, el cantante agrega que, “grupos como éste, podrían serle de servicio, brindándole información fidedigna, confiable, técnica y socialmente sustentada en la que usted puede recargarse para realizar el trabajo para el cual ha sido nombrado, y hacerlo realmente para el bien común, de nuestro pueblo y de las generaciones futuras”.

En el tercer punto de la reunión, sigue el texto, entregarían al mandatario “la valiosa información que sustenta nuestra posición”, además de asegurar “que fuese ésta, una primera de innumerables reuniones: cuestiones de tanto peso, complejidad, y consecuencias irreversibles, son imposibles de resolver en un par de horas”.

A título personal, recuerda al presidente lo que él considera lo más importante: “La Sacralidad de los Elementos Dadores de Vida. Lo Sagrado es aquello intocable, lo que se ama y se honra, no se vende, no se renta, no se contamina… es una verdad, a la que nadie podrá decir que tiene otros datos: Sin el aire ¿quién puede vivir más de tres minutos? Sin agua ¿quién más de cuatro días? Sin alimento proveniente de la tierra ¿quién más de 13 días? Además, deseo que recuerde, que Los Sagrados Elementos Dadores de Vida, crean y son base de un delicado entramado, que es lo que nos sostiene sobre la tierra, a nosotros los necios humanos, y a todas las demás especies con las que compartimos el planeta”.

Carta de Rubén Albarrán a @lopezobrador_ por la cancelación al diálogo. pic.twitter.com/oBA6ffsg2C — Selvame del Tren (@selvamedeltren) April 27, 2022

Tras exponer estos puntos, Rubén Albarrán explica que la cancelación de la reunión en Palacio Nacional les brindó un espacio mediático y la atención de la opinión pública, por lo cual están agradecidos, aunque reconoce que el colectivo “si bien nos brindaban la palabra, habríamos de hacerlo de forma acotada y precensurada: hablando solo del Tramo 5 y de forma que a usted y a su equipo no les molestara”.

La misiva manifiesta su interés de hablar de la totalidad del proyecto Tren Maya, así como del Corredor Interoceánico, y también de otras preocupaciones como la reforma energética, la minería a cielo abierto, las aguas nacionales concesionadas y contaminadas, el asesinato de los defensores del territorio, de los defensores de la libertad de expresión, o la omisión de la lucha feminista.

El artista admite que ante la situación global y nacional, es imposible que una sola persona, incluso un partido, o una cámara, atiendan y resuelvan los problemas y en #SelvameDelTren esperan que el presidente “estudie la información que le hemos hecho llegar y que se concrete pronto una primera reunión”.

Tras hacer una invitación a colaborar, recomienda al mandatario que “no se recargue en quienes tienen intereses políticos o económicos, personales, particulares o de grupo, quienes han sido corrompidos por el dinero, y/o el poder. La pobreza es muy mala consejera, y el poder ha mantenido por decenas de años en la pobreza, la explotación, la falta de nutrición y educación a tantas personas, que por un puñado de billetes, están dispuestos a traicionar a sus comunidades y dejar que intereses político-empresariales, destruyan no solo el precioso entramado social, cultural y ecológico, sino que se destruya el futuro de sus propios hijos y nietos”.

Hace un llamado al presidente a “mantenernos de forma horizontal, dejando de lado nuestros intereses y creencias personales, para llegar a conclusiones que logren enfrentar y resolver de la mejor forma y para el bien mayor y de la naturaleza; y de esta manera, usted y nosotros, logremos la transformación verdadera”.

Recomienda a López Obrador escuchar las diversas voces de la sociedad. “Si no lo hiciera, sus palabras estarían vacías, sus acciones serían erradas”, señala, y en nombre de toda la sociedad presente y futura, expresa su deseo de que tanto el mandatario, como “todxs lxs mexicanxs, nos recojamos a escuchar y accionemos”, concluye quien firma como “cantante, compositor y artivista”.

El día que estaba programada la reunión de AMLO con #SelvameDelTren, Eugenio Derbez, quien a decir de colectivo fue el único que no podía acudir por cuestiones de trabajo, colgó un video en sus redes sociales mostrando la locación en la que estaba filmando. Cuestionó el argumento del mandatario, que dijo que cancelaba la reunión porque no irían las personalidades confirmadas y ofreció a AMLO visitarlo si así era el deseo del presidente, para tomarse la foto y hacer chistes con sus personajes.