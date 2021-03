Esto es lo que sabemos del contagio masivo de argentinos en Cancún por Covid-19

Lo que parecía unas tranquilas y paradisiacas vacaciones en el azul turquesa de las playas de Cancún, terminó en una pesadilla para estudiantes argentinos que vinieron a México para festejar su fin de cursos pero acabaron contagiados de Covid-19.

De acuerdo con Infobae, a la fecha hay al menos 74 jóvenes contagiados y se estima que pueden ser hasta 150 los estudiantes que están aislados en ambos países. Esta es la historia donde hay denuncias de negligencia por parte de un laboratorio ilegal en México.

Foto: Cuartoscuro

Argentina da a conocer el caso y lanza advertencia

El 13 de marzo, el gobierno argentino anunció que desalentará los viajes a países donde circulen nuevas variantes del coronavirus y endurecerá los controles a quienes provengan de esos destinos, luego del contagio masivo de las personas que llegaron de un avión procedente de Cancún.

Al siguiente día, el 14 de marzo, la Secretaría de Turismo del estado de Quintana Roo denunció que no todos quienes visitan la entidad permanecen en instalaciones libres de Covid, ni en todo momento respetan las medidas de distancia e higiene.

En un comunicado, la Secretaría de Turismo destacó que existen protocolos para el cuidado de los visitantes y trabajadores.

Foto: Cuartoscuro

“Estas empresas han invertido muchísimo dinero en mantener estas medidas de seguridad y estas acciones han permitido que podamos repuntar en materia turística”, añade.

“Sin embargo, no todas las personas que nos visitan permanecen dentro de las instalaciones certificadas y no necesariamente en todo momento se respetan la distancia, el uso de cubrebocas, el lavado frecuente de manos, uso de alcohol en gel, etc., dentro de otros espacios que visitan".





Turismo en Cancún y su "todo incluido" para el turismo

Con "todo incluido", desde pruebas de covid-19 hasta hospedaje gratis a quienes resulten contagiados, la industria turística en Quintana Roo hace esfuerzos para adaptarse a los nuevos tiempos y recuperar los millones de visitantes perdidos por la pandemia.

Estos beneficios convencieron a Natalia Garzón, una colombiana de 38 años radicada en Estados Unidos, de pasar un fin de semana en un resort del Cancún que además le rebajó 40% la tarifa.

"Del virus se puede contagiar uno aquí y allá. Si no nos dejan subir (al avión) de regreso, pues aquí nos quedamos", bromea a AFP mientras camina por la playa Chacmool, semivacía en una mañana soleada.

Foto: Cuartoscuro

Garzón debe presentar una prueba negativa para volver a Estados Unidos, como exigen muchos países a los viajeros internacionales.

Si enfermara, puede hacer cuarentena en el hotel pagando una fracción del precio o incluso gratis, modalidad que han implementado cientos de alojamientos del estado de Quintana Roo. El hotel también costea la prueba rápida de antígenos.

Bajo este panorama, habría sido posible que tanto el hotel donde se hospedaron como el laboratorio hayan incurrido en irregularidades para no costear los casos positivos.





México confirma irregularidades con laboratorio

El laboratorio mexicano que hizo las pruebas del coronavirus a estudiantes argentinos para que pudieran volar a casa, no tenía licencia para realizar esos exámenes, aseguró el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, durante la conferencia de prensa del pasado 16 de marzo.

"El laboratorio no está acreditado para el ejercicio de la práctica de esta prueba. Estamos en espera de información detallada sobre otras acreditaciones o licencias de funcionamiento que esperamos tenga en regla", aseveró López-Gatell tras dar el informe diario de la evolución de covid-19.

López-Gatell indicó que el laboratorio no notificó nada al estado de Quintana Roo, aunque una vez conocido el caso "por las noticias" se inició una investigación sanitaria como si hubiera un brote activo en la zona.

"Empezó un operativo amplio de investigación en los hoteles. Se tiene bien identificados los hoteles en donde estuvieron alojados estos muchachos y muchachas", sostuvo el estratega mexicano contra la pandemia.





Catean laboratorio

Para este miércoles, agentes de la Policía Ministerial acudieron hoy a las instalaciones del laboratorio Marbu Especialistas Médicos, el cual fue utilizado por los turistas argentinos y a quienes les entregaron su prueba negativa.

El laboratorio fue suspendido por la Comisión Federal de Protección de Riesgos Sanitarios (Cofepris), para realizar una evaluación del equipo y procesos utilizados para sus pruebas de PCR.

Foto: Agencia SIM

La visita del personal de la Fiscalía General del Estado sería para investigar si hubo algún acto de corrupción o irregularidad en la entrega de estas pruebas.

Madre denuncia irregularidades del laboratorio

Sobre este lugar, la madre de uno de los adolescentes argentinos que dieron positivo a Covid-19, denunció este miércoles que la responsabilidad recae sobre el laboratorio que operó de forma irregular al expedir certificados apócrifos.

La mujer se contactó vía redes sociales con la Dirección de Migraciones de Argentina y a través de un mensaje público afirmaba tener pruebas de que "los certificados fueron hechos en un laboratorio trucho" (ilegal)" en México.

La mujer ratificó la denuncia pública en forma telefónica y aportó documentación y un certificado extendido a su hijo por una clínica médica mexicana presuntamente contratada por la agencia turística que organiza los viajes de fin de curso.

FOTO: CUARTOSCURO

Según la madre del joven, gracias al contacto con periodistas de Cancún, pudo averiguar que el laboratorio que le extendió el certificado a su hijo y sus compañeros "no existe en el domicilio que figura en sus papeles, que no tiene sede y que las autoridades sanitarias no la reconocen como afiliadas a los organismos de control".

Por estos hechos, la Dirección de Migraciones solicitó a la Justicia que investigue la presunta falsificación de pruebas PCR de detección de la covid-19 realizadas en México por viajeros argentinos antes de regresar a su país.

Con información de AFP y Rafael Martínez, corresponsal en Quintana Roo

