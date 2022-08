Caso Ayotzinapa no está cerrado, asevera AMLO tras informe que concluye fue crimen de Estado

No está cerrado el caso de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa tras el informe de la Comisión de la Verdad, afirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador, luego que se concluyó que fue un crimen de Estado y se descartó que estén vivos.

“La Fiscalía (General de la República) va a seguir actuando, está procediendo y también va a corresponder a los jueces y el Poder Judicial la impartición de la justicia”, dijo el mandatario en su conferencia de prensa desde Tijuana, Baja California.

Ayer, el subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, dio a conocer los resultados del informe de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia que López Obrador creó en 2018 para resolver el caso de los 43 estudiantes que desaparecieron el 26 de septiembre de 2014.

“A mí me presentaron primero el informe y lo leí, y dije adelante y di la instrucción de que se difundiera, que todos los mexicanos sepamos los pormenores de este lamentable caso por doloroso que sea”, refirió el mandatario federal.

Sobre la reacción de los padres de los normalistas al conocer el informe, López Obrador dijo: “algo muy triste, mucho, muy doloroso para los padres, para las madres, escuchar el informe, pero decimos desde el principio que íbamos hablar con la verdad, los abrazamos, no así de manera directa, pero sí les expresé mi dolor y mi tristeza”.

“También les hablé de que no es en vano todo lo que ellos hicieron, incluso sus hijos, porque el dar a conocer esta situación atroz, inhumana y al mismo tiempo castigar a los responsables, ayuda para no la no repetición. Se afecta una institución cuando se ocultan las cosas”, añadió.

Sobre la actuación del Ejército, el mandatario argumentó "que debe tomarse en cuenta que la actuación de malos servidores públicos no significa el mal funcionamiento de una institución, más si se hace el deslinde y se castiga a los responsables".

Recordó que él sostuvo que "si miembros del Ejército habían participado en actos ilícitos, en vez de debilitarlo, dándolo a conocer y reconociéndolo, se fortalecía la institución".

Respecto a la situación legal de Tomás Zerón, extitular de la Agencia de Investigación Criminal de la extinta PGR y acusado del delito de tortura para obtener pruebas del caso, el Presidente dijo que no se ha terminado el proceso en contra del exfuncionario prófugo en Israe. “El delito no prescribe”, dijo.