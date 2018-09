Caso de los 43 de Ayotzinapa es peor que matanza del 68: Elena Poniatowska

El caso de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos en el estado de Guerrero en 2014 es un caso "mucho peor" que la masacre de jóvenes del 2 de octubre de 1968, por la falta de respuesta gubernamental, afirmó a Efe la escritora mexicana Elena Poniatowska.

"Es muchísimo peor que el 68 porque fueron 43 jóvenes normalistas que desaparecieron en una noche y no hubo después ninguna respuesta del Gobierno; en 1968, aunque vinieron después los Juegos Olímpicos y se trató de acallar, ha sido un grito de los jóvenes que ha seguido", dijo en una entrevista a Efe la autora y periodista.

Foto: Cuartoscuro



Poniatowska (París, 1932), quien participó en el coloquio "Palinuro a 50 años del 68" en Guadalajara (oeste de México), consideró que el movimiento estudiantil que surgió ese año marcó un parteaguas en la sociedad mexicana.



"Es una fecha que ha marcado a todos los jóvenes y a toda la gente que sabe de la historia de México. Fue un aprendizaje tremendo, desde luego un cambio para la vida futura" del país, valoró.

Luego de ese suceso "hay muchísima más participación de los jóvenes, más reconocimiento de los jóvenes, más respeto por los jóvenes y más miedo, en el fondo, a la reacción de lo que pueden ser los jóvenes; han ganado muchas batallas", añadió.



La autora es un referente casi obligado cuando se quiere abordar el movimiento estudiantil de 1968, conformado por jóvenes de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y el Instituto Politécnico Nacional (IPN), al que se le sumaron otras organizaciones de la sociedad mexicana.

Foto: Archivo Cuartoscuro



El 2 de octubre de ese año una multitudinaria manifestación de jóvenes fue tiroteada en la Plaza de las Tres Culturas, en el céntrico barrio de Tlatelolco de la capital mexicana, un hecho que Poniatowska documentó de manera exhaustiva con entrevistas en el libro "La noche de Tlatelolco" (1971).



Para la escritora, ganadora del Premio Cervantes 2013, el carácter "ciudadano" de ese movimiento estudiantil, que este año conmemora el 50 aniversario, es lo que lo diferencia de la desaparición de los 43 jóvenes de Ayotzinapa.

"También fueron muchachos, normalistas, maestros que iban después a enseñar incluso en distintas comunidades, en sus idiomas, (...) (pero) el 68 es un movimiento sobre todo ciudadano", recalcó.

Según la versión oficial, en la noche del 26 de septiembre de 2014 policías corruptos arrestaron a los jóvenes en el municipio de Iguala y los entregaron a miembros del cártel Guerreros Unidos, que los asesinaron e incineraron en un vertedero.

Foto: Cuartoscuro



La autora de "La piel del cielo" (2001) consideró que el Gobierno del presidente Enrique Peña Nieto no puede "irse en blanco" y debe responder a los padres y al "clamor público" para dar una respuesta más contundente acerca de qué sucedió con los 43 estudiantes.



Aseguró que hasta ahora la actitud del presidente y su gabinete de seguridad ha dado a entender a los padres que le están "apostando al olvido" y que sin importar la instancia a la que acudan a pedir justicia "nunca van a tener nada, nunca les van a hacer caso".

"Eso tan directamente no lo van a decir, pero lo están demostrando con su conducta, que es una conducta de enorme indiferencia y en el fondo, una conducta de enorme crueldad", aseveró.

Foto: Cuartsocuro

Poniatowska, quien se ha declarado seguidora, mas "no incondicional" del presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, confió en que el próximo mandatario tendrá un mayor "entendimiento" y "cercanía" con los padres de los estudiantes para tratar de resolver el caso.



"Yo no podría definir o decirlo por anticipado, pero sí puedo decir que él siempre se ha manifestado a través de las causas sociales, siempre ha caminado al lado de los petroleros, de la gente más necesitada, y eso le da similitudes más que otros presidentes de la república con jóvenes que no tienen (nada), como son los de Ayotzinapa", concluyó.